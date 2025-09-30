L'ambassadeur d'Afrique du Sud s'est suicidé en sautant du 22ème étage d'un hôtel parisien

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, l’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, s’est suicidé ce lundi 29 septembre. Âgé de 58 ans, il a sauté du 22ème étage d’un hôtel parisien.

Un drame est survenu ce lundi 29 septembre. Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, l’ambassadeur d’Afrique du Sud en France, a été retrouvé mort en bas d’un hôtel parisien. Ce lundi 29 septembre, son épouse avait signalé sa disparition après avoir reçu un “message inquiétant” de sa part.

Pour cette raison, des chiens de la brigade cynophile ont été envoyés et l’ont recherché près du bois de Boulogne, où son téléphone avait borné pour la dernière fois aux alentours de 15 heures ce lundi. Malheureusement, son corps a été retrouvé “à l’aplomb de l’hôtel Hyatt” de la porte Maillot, dans le 17ème arrondissement de Paris.

Crédit photo : Getty Images

Une enquête a été ouverte

Selon des informations confirmées par le parquet de Paris, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa aurait sauté du 22ème étage de l’hôtel.

“Il avait réservé une chambre au 22ème étage, dont la fenêtre sécurisée a été forcée”, a déclaré le parquet de Paris, selon 20 Minutes.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa a commencé sa carrière dans la lutte syndicale anti-apartheid, comme le rapporte Le Parisien. Il est ensuite entré dans le gouvernement de l’Afrique du Sud en devenant ministre des Arts et de la Culture en 2014. Nkosinathi Emmanuel Mthethwa a été affecté à l’ambassade de France en février 2024 et était également délégué permanent de l’Afrique du Sud à l’Unesco.

Crédit photo : Nathi Mthethwa / X

Une enquête a été ouverte et confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne, pour en apprendre plus sur les circonstances de sa disparition.

Tout comme Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, d'autres personnes ont malheureusement décidé de mettre fin à leurs jours en sautant de plusieurs étages. C'est le cas de cet homme qui a voulu se suicider en sautant du quatrième étage, avant de tomber sur sa voisine qu'il a tuée sur le coup, ou encore de cette femme de ménage qui a été sauvée par un homme de 90 ans alors qu'elle s'apprêtait à chuter de 14 étages.