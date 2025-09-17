Il tente de se suicider en sautant du 4e étage... mais s'écrase sur une voisine et la tue sur le coup

Un homme qui essayait de se suicider, en se jetant par la fenêtre, a échoué dans sa tentative et... provoqué la mort d'une voisine.

C'est une tragédie en deux actes, dont l'issue s'avère dramatique.

Un septuagénaire qui tentait de mettre fin à ses jours, en se jetant par la fenêtre d'un immeuble, a tué l'une de ses voisines en la percutant violemment dans sa chute. Cette dernière, qui passait par là, n'a en effet pas survécu, à l'inverse du suicidaire qui a été inculpé par la police.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Il tente de se suicider en se jetant d'un immeuble, mais percute une voisine et la tue

Le drame a eu lieu ce dimanche 14 septembre dans la ville de Milan, en Italie, rapporte le quotidien local Il Corriere della Sera. Aux alentours de 18h ce jour-là, un homme de 70 ans décide d'en finir avec la vie. Désespéré, il choisit de se jeter par la fenêtre de son appartement, situé dans un immeuble du quartier de Baggio, à l'ouest de la métropole milanaise. Il grimpe alors sur le balcon de son logement et se jette du quatrième étage.

Hélas, après une chute de plusieurs dizaines de mètres, l'homme s'écrase en contrebas sur une femme de 83 ans, qui meurt sur le coup. Ayant survécu miraculeusement à cette tentative de suicide, l'homme est grièvement blessé et souffre de multiples fractures aux jambes. Conscient, malgré l'impact violent, il est ensuite pris en charge par les secours, arrivés très vite sur place, avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital Niguarda.

Toujours hospitalisé actuellement, il a été inculpé par la police pour homicide involontaire.

Crédit photo : DR

Selon la presse italienne, l'octogénaire décédée, une certaine Francesca Manno, était une voisine qui habitait dans le même immeuble. Elle rentrait chez elle lorsqu'elle a été percutée de plein fouet. Elle se trouvait donc au mauvais endroit et au mauvais moment.

Des témoignages, recueillis dans le voisinage, affirment que le septuagénaire, qui vivait avec sa mère, était malade et avait des difficultés pour se déplacer. Il aurait par ailleurs déjà exprimé sa volonté d'en finir.