Une automobiliste aperçoit un lion sur le toit d'une... camionnette sur la route, les images font le tour du web

En Afrique du Sud, une automobiliste a vécu une belle frayeur après être tombée nez à nez avec un fauve… en liberté.

Une scène semblant tout droit sortie du film « Jumanji » s’est produite sur une route en Afrique du Sud, près de Bakerville, dans le nord-est du pays.

Lundi 20 octobre, une automobiliste a probablement cru être victime d’une hallucination en apercevant un lion en liberté devant elle.

Aussi fou que cela puisse paraître, le fauve se tenait debout sur le toit d’une remorque tirée par une camionnette en marche, selon les informations du média sud-africain Knysna-Plett Herald, relayées par Ouest-France.

Comme le précisent nos confrères, le félin est parvenu à sortir de sa cage de transport. Avant l’incident, l’animal sauvage était censé être transféré vers une réserve animalière à Nietverdiend.

Le prédateur était à moitié endormi

Armée de son smartphone, la conductrice a immortalisé cette séquence. Sur ces images, on voit le véhicule s’arrêter sur le bas-côté, tandis que le roi de la savane saute sur le sol et explore l’environnement qui l’entoure.

Après une courte balade, le mammifère s’est octroyé un somme dans l’herbe, sous un arbre.

Selon le vétérinaire Anton Nel, le prédateur s’est fait administrer un tranquillisant avant le voyage. Résultat : celui-ci était à demi-inconscient.

Crédit Photo : Capture d’écran YouTube / The Witness

Touché par une nouvelle fléchette sédative, le lion s’est endormi et a été remis dans sa cage. Au cours de sa cavale éphémère, le carnivore s’est cassé un ongle. Il présentait aussi plusieurs égratignures superficielles.

« Heureusement, la zone était calme et il y avait peu de circulation », explique Anton Nel, qui qualifie l’évasion du lion « d’extraordinaire ».

Le vétérinaire était en mission dans une ferme lorsqu'il a été appelé à la rescousse, aux alentours de 15 heures.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident, ce qui a fait réagir l’association de protection animale Four Paws.

« Nous saluons la décision rapide du gouvernement de lancer une enquête sur les circonstances entourant cette affaire et le respect des réglementations relatives au transport des animaux sauvages », a indiqué Fiona Miles, directrice de la branche sud-africaine.

Avant d’ajouter :

« Des incidents comme celui-ci soulignent le besoin urgent d’un renforcement de l’application et de la surveillance de la loi ».

Crédit Photo : iStock

À noter que le lion est arrivé en sécurité au sein de son nouveau foyer.