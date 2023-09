Les 9 et 10 septembre, ne manquez pas cette comète qui ne passe que tous les 437 ans !

Ce weekend, l'univers vous propose d'admirer un phénomène qui ne se reproduira pas avant les 400 prochaines années. Et pour profiter de ce spectacle, vous n'avez même pas besoin de télescope !

Nishimura sera visible les 9 et 10 septembre avant l'aube

Prénommée Nishimura, cette comète n'a été découverte que récemment par les astronomes. Il faut dire que son dernier passage près de la terre remonte à 437 années. Samedi 9 et dimanche 10 septembre, elle sera plus facilement repérable dans le ciel, juste avant le lever du soleil d'après les experts.

Pour admirer Nishimura, il faudra donc vous lever tôt. L'avantage, c'est que vous avez deux chances de la voir. Mieux vaut essayer dès samedi, si vous avez la chance de la repérer, vous pourrez faire la grasse matinée dimanche.

Dans quelle direction regarder pour l'observer ?

Pour mettre toutes les chances de votre côté, installez-vous confortablement à l'extérieur, dans un lieu peu éclairé. Les lumières de la ville nuisent aux observations, éloignez-vous donc au maximum pour bien distinguer les étoiles. Lorsque vous aurez trouvé l'emplacement idéal, repérez la fameuse étoile du berger, celle qui brille le plus.

Si vous vous y connaissez bien en constellation, c'est la Grande ourse que vous devez chercher. Ces deux repères vous permettront de regarder en direction de Vénus, car c'est là que la magie opérera, juste avant l'aube.

Un spectacle visible à l'œil nu

Nishimura s'appelle ainsi car c'est un astronome amateur japonais qui l'a identifiée, la comète porte donc son nom.

Vous pourrez la repérer à l'œil nu, mais n'hésitez pas à utiliser des jumelles pour faciliter vos observations. Et si vous avez un télescope, c'est encore mieux !

Aujourd'hui, il est déjà possible de repérer Nishimura dans le ciel étoilé. Mais ce sont les 9 et 10 septembre qu'elle sera la plus visible depuis la terre. Pourquoi ? À la fois parce qu'elle sera proche de nous et bien éclairée par le soleil.

Ainsi, où que vous vous trouviez, vous pourrez avoir la chance d'observer cette comète à une seule condition : vous lever de bonne heure.

Une bonne raison de vous lever tôt

La direction précise dans laquelle les astronomes conseillent de regarder est la suivante : nord-est, c'est-à-dire à gauche de Vénus. Exploitez les deux repères indiqués précédemment et n'hésitez pas à utiliser une boussole pour affiner vos recherches.

À savoir que Nishimura a déjà été observée au mois d'août. Le 11 précisément, c'est ce jour-là qu'elle a été repérée pour la toute première fois. Actuellement, cette roche glacée se dirige toujours vers le soleil.

Crédit photo : NASA/Dan Bartlett

Cette découverte tardive est assez surprenante. En effet, les astronomes affirment qu'habituellement, les comètes sont repérées des mois, et même des années, avant leur passage près du soleil.

Quoi qu'il en soit, Nishimura possède bien une longue traînée de poussière issue de la métamorphose de la glace présente dans son noyau. Ce phénomène lumineux se produit au moment où cette glace passe de l'état solide à l'état gazeux, sous l'effet de la chaleur dégagée par le soleil.

Venue des régions froides du système solaire, cette comète ne nous donnera pas d'autre chance de l'admirer avant 437 ans d'après les astronomes. Voilà une bonne raison de vous lever tôt ce weekend.