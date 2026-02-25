La Courneuve : un candidat à la mairie aurait distribué du poulet aux électeurs pour acheter leur vote en 2026

À l’approche des élections municipales, la course à la mairie de La Courneuve tourne à la comédie. L’un des candidats reproche notamment à son rival de distribuer du poulet pour influencer les électeurs.

Une élection municipale à la saveur particulière. Les 15 et 22 mars, les électeurs seront appelés aux urnes pour désigner leurs conseillers municipaux. D’ici là, la campagne bat son plein.

À La Courneuve (Seine-Saint-Denis), la bataille fait rage entre deux prétendants à la mairie. L’un d’eux formule même des accusations étonnantes contre son rival.

Poulet et enveloppes

Selon les informations du Parisien, reprises par La Dépêche, le député LFI Aly Diouara s’est fendu d’un communiqué tranchant sur X, mettant en cause son adversaire socialiste Oumarou Doucouré.

L’élu insoumis affirme que son concurrent et Stéphane Troussel, président PS du département, ont distribué des morceaux de poulet aux habitants de la cité des 4000, un geste destiné à récolter davantage de voix.

🔴 Les pratiques de clientélisme, tant pendant qu’après une campagne électorale, doivent cesser.

Depuis une semaine, des témoignages concordants et d’une gravité extrême nous parviennent.

Je le dis avec la plus grande fermeté : à La Courneuve, la dignité ne s’achète pas. pic.twitter.com/9JkBHPysue — Aly D (@AlyDiouara) February 23, 2026

Le député précise que plusieurs témoignages concordants confirment ces faits. Il assure également que des enveloppes d’argent de 20 ou 30 euros ont été reparties lors d’une réunion publique « en faveur du même candidat le 16 février 2026 », en présence de Stéphane Troussel».

« Je ne dis pas que Stéphane Troussel ou Oumarou Doucouré se sont livrés à cette pratique, je dis simplement que des enveloppes ont été distribuées durant cette réunion », explique le député LFI.

Le candidat PS dément

Dans son communiqué, Aly Diouara indique que « de tels agissements constituent des infractions graves au code électoral et aux règles encadrant les dépenses de la campagne ».

Par conséquent, il affirme avoir saisi le procureur de la République, ainsi que la Commission nationale des comptes de campagne.

De leur côté, Oumarou Doucouré et Stéphane Troussel démentent ces accusations et condamnent « des pratiques qui n’ont jamais existé et d’une extrême gravité ».

L’actuel premier adjoint au maire communiste Gilles Poux et le président du département ont aussi annoncé avoir déposé plainte pour « diffamation » et « dénonciation calomnieuse ».

