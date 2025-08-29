Elle retrouve un bout de doigt dans son wrap au poulet à emporter

À New York, une Américaine âgée de 43 ans a déposé plainte contre un restaurant après avoir trouvé un morceau de doigt humain dans le plat qu’elle avait acheté à emporter. Des accusations que les propriétaires de l’établissement réfutent vivement.

A-t-elle mis le doigt où il ne fallait pas ? En tout cas, Mary Elizabeth Smith, une New-yorkaise de 43 ans, n’en démord pas. Elle affirme avoir trouvé un morceau de doigt humain dans un wrap au poulet qu’elle avait acheté dans un restaurant nommé Create Astoria, situé dans le quartier du Queen’s.

Dans sa plainte, elle date sa trouvaille au mois de novembre 2023. Après avoir pris le plat à emporter chez elle, elle a croqué dans le sandwich et serait tombée sur une phalange humaine.

Crédit photo : New York Post

Plus d'un an et demi après cet épisode particulièrement dégoûtant, la quadragénaire a finalement déposé une plainte auprès de la Cour Suprême de l'État de New York, mettant en cause le restaurant dans lequel elle avait acheté le produit. Son avocat s’est exprimé sur les faits auprès du New York Post :

"Elle a commandé un wrap au poulet et, lorsqu'elle a mordu dedans, elle a trouvé un morceau de doigt. Heureusement, elle ne l'a pas avalé. Mais cela l'a quand même traumatisée."

Le propriétaire du restaurant dénonce une diffamation

Interrogé par People, le propriétaire du restaurant a qualifié la plainte de la quadragénaire de "totalement frauduleuse", surtout qu’elle intervient pratiquement deux ans après les faits supposés :

"C'est tout simplement ridicule. C'est impossible. Avec mon mode de fonctionnement, cela ne peut pas arriver."

Il a d’ailleurs affirmé qu'il prévoyait lui-même de poursuivre Mary Elizabeth Smith en justice "pour diffamation".

Crédit photo : iStock

Cependant, malgré ses menaces, la cliente défend sa version des faits corps et âme. Selon son avocat, Mary Elizabeth Smith a subi d'importantes séquelles à la suite de cet incident, évoquant notamment "des chocs et une angoisse mentale" directement causés par la "négligence" des employés du restaurant.

"Cela m’a rendue très prudente quant à tout ce que je mange. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le courage de manger à nouveau du poulet. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que cela arriverait."

Crédit photo : Mary Elizabeth Smith

Toujours d'après l'avocat de la quadragénaire, le morceau de doigt retrouvé dans le sandwich a été envoyé à un laboratoire pour analyse. Celle-ci a confirmé qu'il s'agissait bien de tissu humain et a révélé que la phalange provenait très certainement d'une femme.