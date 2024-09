Le célèbre journaliste sportif Didier Roustan est décédé à l'âge de 66 ans

Le journaliste sportif et chroniqueur de l'Équipe Didier Roustan est mort.

Il était l'un des visages les plus familiers de la presse sportive française.

Didier Roustan, célèbre journaliste sportif, est décédé ce mercredi 11 septembre à l'âge de 66 ans. Selon nos confrères de RMC Sport, il aurait succombé à un cancer récemment détecté.

Spécialisé dans le football et ex-présentateur de l'émission « Téléfoot », il était réputé pour son amour du beau jeu et ses célèbres envolées lyriques qui auront fait le bonheur des téléspectateurs pendant ses 40 ans de carrière.

Didier Roustan, notre président à vie, nous a quittés.



Pour lui, pour vous, l’émission de ce soir sera spéciale afin de lui rendre hommage. Remémorons-nous ensemble tous les bons moments passés avec lui pour ne jamais oublier.



On t’aimera toujours Didier pic.twitter.com/NPhRd3SuCA — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) September 11, 2024

Né le 10 octobre 1957 à Brazzaville, alors en Afrique Équatoriale française, où son père occupe un poste au sein du FMI, Didier Roustan arrive en France à l'âge de 3 ans, lorsque ses parents s'installent à Cannes (Alpes-Maritimes).

Passionné de ballon rond, il débute très jeune le football en amateur et se fait remarquer au poste de libéro. Très vite, ses qualités sont repérées et il intègre le club de l'AS Cannes, où il ira même jusqu'à s'entraîner avec l'équipe première, à l'âge de 16 ans. Mais son rêve de passer professionnel prendra fin, en raison notamment de ses problèmes de comportement. Après avoir passé son baccalauréat avec succès, il décide de suivre les traces de sa mère, journaliste, et intègre TF1 pour un stage de 3 mois, à seulement 19 ans.

Grâce au célèbre journaliste Georges de Caunes, il fait ensuite son entrée au service des sports de la première chaîne et rejoint l'équipe d'une nouvelle émission, baptisée « Téléfoot ». Didier Roustan restera sur TF1 pendant 13 ans, multipliant les casquettes. Il sera ainsi responsable du football puis, surtout, présentateur de « Téléfoot » entre 1986 et 1989. Déçu par les changements en interne suite à la privatisation de la chaîne en 1987, il démissionne en 1989 et rejoint Canal + pour y présenter un magazine omnisports (« Mag Max »), dans lequel il réalise des reportages aux quatre coins du monde.

En 1992, il est transféré à Antenne 2. Intervenant régulièrement dans l'émission « Stade 2 », il anime également un magazine mensuel sur le football, baptisé « Terre de Foot ». La même année, il commente l'Euro 92 en Suède, aux côtés de l'ex-sélectionneur des Bleus Michel Hidalgo, puis, deux ans plus tard, la World Cup 94 aux États-Unis, en compagnie du joueur français Éric Cantona, dont il est très proche. C'est d'ailleurs avec ce dernier, mais aussi l'idole argentine Diego Maradona, qu'il fonde l'Association internationale des joueurs professionnels (AIFP), le premier syndicat mondial des footballeurs, en 1995. Il en sera le secrétaire général jusqu'en 1998.

Crédit photo : Capture d'écran / You tube

Après une année loin des médias, il fait son retour à la télévision en 1999 sur la chaîne L'équipe TV, fondée un an plus tôt. Il y présente une émission de débats à laquelle participent plusieurs figures du journalisme sportif, comme Pierre Ménès.

En 2003, il fonde l'association « Foot Citoyen » en compagnie de l'entraîneur français Arsène Wenger, dans le but de lutter contre la violence et le racisme dans le football. Dans la même temps, il commence à publier, sur un blog, des vidéos traitant de problèmes sociaux, ou relatant des épisodes célèbres de l'histoire du football.

Depuis 2008, il était par ailleurs un intervenant régulier de la célèbre émission sportive « L'équipe du soir », dont il avait été nommé symboliquement président à vie, en raison de sa sagesse et de son expérience.

En parallèle, il commentait des matches de football sur TV5, tout en participant à de nombreuses émissions de radio, notamment sur Europe 1 et RMC.

Avec son décès, c'est une certaine idée du journalisme sportif qui disparaît.