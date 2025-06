Bannie d'OnlyFans pour avoir invité 2000 hommes à coucher avec elle en 24h, elle annonce un défi encore plus extrême

Bonnie Blue, connue pour ses défis extrêmes sur OnlyFans, vient de subir un camouflet de la part de la plateforme de contenus privés qui pourrait lui faire perdre plus de 700 000 euros par mois de revenus.

Quelles sont les limites ?! Il semblerait que Bonnie Blue n’en ait aucune. Cette créatrice de contenus pour adultes, devenue célèbre après avoir eu des relations sexuelles avec 1057 hommes en 12 heures, comptait bien battre son propre record. Il y a quelques jours, la jeune femme de 25 ans avait annoncé un nouveau défi qui a rapidement suscité la controverse.

En effet, Tia Emma Bellinger, de son vrai nom, annonçait son intention d’organiser ce qu’elle a nommé un “zoo de caresses”. L’objectif étant de s’offrir à 2000 hommes tout en étant nue et ligotée dans une cage en verre. L’annonce de ce défi a suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux.

Bonnie Blue a été accusée de promouvoir la culture du v*ol et de totalement dénaturer l’objectif premier d’OnlyFans qui est de permettre aux femmes de se réapproprier leur sexualité. Des internautes se sont mobilisés pour que ce défi ne se produise pas.

Crédit photo : Bonnie Blue

Une autre star de la plateforme, Sophie Rain, n’a pas caché son dégoût face aux défis extrêmes de Bonnie Blue. Sophie Rain est également une créatrice de contenus très populaire mais, contrairement à Bonnie Blue, elle ne propose aucun contenu pornographique. Sophie Rain a accusé Bonnie Blue de ruiner le concept d’OnlyFans.

Bonnie Blue annule son événement

Finalement, face aux nombreuses réactions négatives, Bonnie Blue a décidé d’abandonner son projet :

« Le zoo pour enfants a dû disparaître, mais je le remplace par quelque chose d’encore mieux. »

Crédit photo : Bonnie Blue



Dans la même vidéo, la jeune femme explique alors qu’elle allait plutôt faire un livestream, annonçant quelque chose d’encore plus grand :

« Le 14 juin, je vais faire le plus fou et le plus grand livestream de tous les temps, j’ai hâte que vous le regardiez. Bonnie Blue aime que les choses soient grandes, alors elle prévoit le plus grand live stream jamais réalisé »

OnlyFans bannit Bonnie Blue

Si elle reste mystérieuse par rapport à ce livestream, OnlyFans n’a pas attendu de le voir pour prendre position. En effet, la plateforme de contenus privés estime que Bonnie Blue “a dépassé les bornes”.

Crédit photo : Bonnie Blue



Ainsi, le site a pris la décision radicale de bannir la créatrice de contenus pour adultes et de supprimer officiellement sa page, et ce de manière permanente. Un porte-parole d'OnlyFans a expliqué auprès de Metro UK que les défis extrêmes qu'organisait Bonnie Blue n'étaient pas autorisés par leur politique d’utilisation acceptable et leurs conditions d’utilisation :

« Toute violation de nos conditions d’utilisation entraîne la désactivation du contenu ou du compte... C’est pourquoi il a été nécessaire de prendre cette mesure. Nous agissons toujours lorsque les utilisateurs enfreignent nos conditions d’utilisation. »

C'est une perte financière importante pour la jeune femme car elle affirmait gagner environ 705 000 euros tous les mois ce qui représente au minimum 8,4 millions d’euros par an.

Crédit photo : Bonnie Blue



Il n'y a d'ailleurs pas seulement sur OnlyFans que Bonnie Blue est bannie. Elle n'est plus la bienvenue au City Ground pour assister aux matchs de football de l'équipe Nottingham Forest. La sécurité lui a interdit l'accès au stade car elle avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle voulait faire passer un bon moment aux joueurs et aux supporters.