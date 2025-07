Institutrice, elle est condamnée pour avoir tourné des... vidéos pornos sur OnlyFans dans sa salle de classe

Le jeudi 10 juillet, le tribunal de Troyes a condamné une institutrice qui a été reconnue coupable d’avoir tourné des vidéos à caractère pornographique dans sa salle de classe.

C’est un scandale qui a secoué la petite commune de Plancy-l’Abbaye, dans l’Aube, et son millier d’habitants. Au mois de janvier dernier, le maire de la commune apprenait par des parents d’élèves qu’une institutrice de l’école utilisait sa salle de classe pour une tout autre activité, lorsque l’établissement était fermé les week-ends.

On ne sait pas trop comment ces parents d’élèves l’ont découvert (même si on a une petite idée) mais l’enseignante profitait de la fermeture de l’école pour... tourner des vidéos pornographiques et érotiques avec son compagnon.

Ses vidéos étaient ensuite publiées sur son compte OnlyFans, une plateforme qui permet à ses utilisateurs de vendre des contenus (vidéos et photos) via un abonnement.

Suspendue par l’Éducation nationale

Lorsqu’elle fut reconnue, cette enseignante fut convoquée par les gendarmes, auprès desquels elle a reconnu les faits. Elle a alors été suspendue à titre conservatoire par l’Éducation nationale et fait désormais l’objet d’une procédure disciplinaire.

Quelques mois après cette découverte, l’institutrice comparaissait au tribunal de Troyes le 10 juillet, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.

Elle a finalement été condamnée à 5 000 euros d’amende avec sursis pour “abus de confiance”. En parallèle, l’Éducation nationale a maintenu la suspension en attendant la fin de la procédure disciplinaire qui doit statuer sur son comportement.

Affaire à suivre !