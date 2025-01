Doctorante en bioingénierie, elle se lance sur OnlyFans et gagne 1 million d'euros grâce à ses vidéos... surprenantes

Spécialisée dans les contenus pour adultes, la plateforme OnlyFans est aussi un terrain pour des influenceurs et influenceuses aux contenus plus intellectuels, à l’image de Zara Dar qui révolutionne l’éducation en ligne.

Des photos de charme pour se promouvoir, et rien de plus ! Zara Dar a bien compris les codes des réseaux sociaux et des plateformes numériques pour s’assurer des revenus plutôt confortables, tout en faisant preuve d'innovation et d'originalité.

Doctorante à l’université du Texas, elle joignait son travail avec l’éducation en ligne sur YouTube, où elle est suivie par plus de 100 000 abonnés, et sur Instagram, où elle est suivie par plus de 71 000 abonnés. Depuis plusieurs mois, l'influenceuse réalisait des vidéos et écrivait des posts où elle partageait sa passion pour les maths ou la programmation, tout en défendant la place des femmes dans la communauté scientifique.

Crédit photo : YouTube / Zara Dar

Un jour, elle a annoncé dans une vidéo d’une durée de neuf minutes, qu’elle abandonnait son doctorat pour devenir créatrice de contenu à plein temps sur la plateforme OnlyFans, plutôt connue pour ses contenus érotiques, voire pornographiques.

Un environnement professionnel sous pression

Or, pour Zara Dar, il n’est nullement question de mettre son corps à nu, mais plutôt de poursuivre ses enseignements de la science et de la bioingénierie.

“Passer sur OnlyFans et à la création de contenu à plein temps, ce n'est pas seulement un choix de carrière, c'est un pari sur toute l'orientation de ma vie”

Elle a expliqué ce choix de vie en affirmant que le domaine de la recherche était dans un mauvais état et que la pression professionnelle était devenue trop pesante, pour le peu de revenus qu’elle en dégageait. Elle évoque notamment la pression des laboratoires ou des universités pour lesquels elle doit publier des articles scientifiques régulièrement, ce qui la prive de vacances quand elle le souhaite.

Crédit photo : Instagram / Zara Dar

Un choix de vie payant

Pour Zara Dar, il semblerait que le pari soit payant puisque les revenus générés sur OnlyFans sont plus conséquents que sur YouTube. En effet, les premiers émoluments touchés l’ont convaincue de sa décision :

“OnlyFans était juste un projet annexe pour moi, mais j'ai déjà réussi à gagner un million de dollars. J'ai pu rembourser l'hypothèque de mes parents, je me suis acheté une voiture et je n'ai pas eu à prendre de prêt étudiant”

Elle a également précisé que la vidéo dans laquelle elle révélait son changement de carrière lui avait rapporté plus de 40 000 dollars à elle seule.

Autre particularité de son modèle économique, Zara Dar a également publié ses vidéos scientifiques sur Pornhub, un site pornographique notoire. Si la plateforme pour adultes génère moins de vues, les revenus publicitaires y sont bien plus élevés.

Ainsi, avec un million de vues, elle gagne 1 000 dollars sur Pornhub contre seulement 340 dollars sur YouTube. Cette approche, aussi audacieuse qu’innovante, démontre l’importance de diversifier ses canaux de diffusion, même dans des domaines inattendus.

"Mon expérience sur OnlyFans prouve qu'il n'est pas nécessaire de créer du porno pour gagner un revenu substantiel"

Son histoire rappelle celle de Sophie Rain, une créatrice de contenus qui affirme être "chrétienne et vierge", qui a gagné 43 millions de dollars sur OnlyFans sans faire de contenus pour adultes.