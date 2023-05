Le chanteur Jean-Louis Murat est décédé à l'âge de 71 ans

Jean-Louis Murat, aussi bien connu pour sa musique et sa voix que son engagement, est mort.

Jean-Louis Murat n’est plus !

Le chanteur français est décédé ce jeudi 25 mai à l’âge de 71 ans, a fait savoir son entourage, sans toutefois préciser les causes du décès.

Auteur-compositeur et interprète de talent, cet Auvergnat de naissance, profondément attaché à sa région d’origine, était une figure à part dans le paysage musical français, en raison de sa production prolifique mais aussi son franc-parler ou encore son engagement.

Né le 28 janvier 1952 à Chamalières (Puy-de-Dôme), Jean-Louis Bergheaud (de son vrai nom) grandit dans le village de Murat-le-Quaire (d’où son pseudonyme) où ses grands-parents possèdent une ferme.

Initié à la musique dès l’âge de 7 ans lorsqu’il intègre une fanfare, il apprend d’abord à jouer du tambour puis du cornet à piston, avant de se mettre au saxophone en entrant au conservatoire.

Très vite attiré par le chant, il commence également à écrire des poèmes à partir de l’âge de 9 ans, puis découvre la soul et le jazz au collège, grâce à un professeur passionné qui l’initie à la musique noire.

En 1967, Jean-Louis Murat obtient son Bac en candidat libre, devenant le premier Bergheaud à décrocher le précieux diplôme.

Marié dès l’âge de 17 ans, il devient papa deux ans plus tard puis divorce de sa femme avant de tout plaquer pour mener une vie de bohème, quelque peu mouvementée et faite d’errance.

Après avoir voyagé un peu partout en Europe, en vivant de petits boulots ici ou là, il est tour à tour journaliste à Paris, moniteur de ski à Avoriaz ou encore plagiste à Saint-Tropez.

Cette période où il se cherche sera marquée par une tentative avortée de suicide, qui sonne comme un déclic pour lui.

En 1977, alors âgé de 25 ans, il rentre à Murat-le-Quaire et décide de se consacrer entièrement à la musique. Il fonde un premier groupe de rock baptisé « Clara » avec des amis clermontois.

Auteur-compositeur et interprète, il joue également du saxophone ainsi que de la guitare au sein de ce groupe dont le talent va taper dans l’œil d’un certain William Sheller qui invite Jean-Louis Murat et ses compères à venir faire quelques-unes de ses premières parties, tout en les employant comme musiciens de manière sporadique.

Le groupe se sépare au tournant des années 1980 mais Jean-Louis Murat persévère en solo et enregistre un premier maxi 45 tour chez Pathé Marconi EMI en 1981, toujours sous l’impulsion de William Sheller.

Baptisé « Suicidez-vous le Peuple est Mort », ce disque séduit quelques critiques mais s’avère être un échec commercial. Et pour ne rien arranger, Europe 1 censure le titre sous prétexte qu’il pourrait inciter certains jeunes à passer à l’acte en se suicidant.

Pas refroidi par ce revers, il sort un deuxième disque éponyme en 1982 puis son véritable premier album (« Passions privées ») en 1984. Mais là aussi, le succès n’est pas au rendez-vous et sa maison de disques décide de se séparer de lui, à l’issue d’une tournée commune avec Charlélie Couture.

Il faut attendre 1987 pour que sa carrière décolle enfin avec la sortie du 45 tours « Si je devais manquer de toi » (Virgin) qui rencontre un certain succès critique et commercial. Jean-Louis Murat a alors 35 ans.

En 1989, il confirme avec son nouvel album « Cheyenne Autumn », qui contient certains de ses titres les plus connus dont « L’ange déchu » ou « Te garder près de moi ».

Deux ans plus tard en 1991, le grand public le découvre véritablement avec le single « Regrets », qu’il interprète en duo avec Mylène Farmer, alors au sommet de sa carrière.

Immense carton commercial, la chanson propulse Jean-Louis Murat sur le devant de la scène et son album suivant, intitulé « Le Manteau de pluie » , le fait entrer pour la première fois dans le top 50 au printemps 1992 grâce au morceau « Sentiment nouveau ».

Entre 1993 et 1999, l’artiste enregistre trois albums intitulés « Vénus », « Dolorès » et surtout « Mustango », dans lequel il s’affirme comme un chanteur engagé.

Durant les 20 années qui vont suivre, il se distinguera par son côté prolifique en enregistrant pas moins d’une quinzaine d’albums, avec plus ou moins de succès, s’assurant ainsi une place de choix dans le paysage musical français.

Son timbre de voix mais aussi ses textes sincères et engagés étaient sa marque de fabrique.

En parallèle de sa carrière de chanteur, ce grand passionné de sport (notamment de football et de cyclisme) avait également fait quelques apparitions au cinéma dans une poignée de films.

Marié à plusieurs reprises et « multidivorcé » comme il aimait à le dire, Jean-Louis Murat était père de 4 enfants.