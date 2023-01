Vinted : elle utilise le visage d'un célèbre chanteur pour vendre ses vêtements et le résultat est hilarant

Sur Vinted, une internaute a eu l’idée de faire porter ses vêtements par un célèbre chanteur de pop. Le résultat a beaucoup amusé la toile.

Sur Vinted, il n’est pas toujours évident de se différencier des autres pour vendre ses articles, et on peut rester longtemps sans vendre quoi que ce soit.

Pour booster ses ventes et attirer les visiteurs sur son profil, cette internaute a eu une idée pour le moins originale.

Elle reproduit le visage d’un célèbre chanteur

Elle a utilisé un carton qu’elle a découpé pour former une silhouette humaine, et a imprimé le visage du chanteur Harry Styles pour le fixer sur la tête du mannequin. Elle a ensuite disposé ses vêtements sur le carton, et le résultat est hilarant.

On peut voir Harry Styles porter les vêtements à vendre de la jeune femme : des blazers, des chemises, de longs manteaux et des pulls.

Partagée sur Twitter, cette idée originale a fait sensation sur la toile et a amusé de nombreux acheteurs. Certains ont même laissé un petit message plein d’humour à la propriétaire du compte Vinted.

« Produit reçu et tout va bien. Dites merci à Harry pour moi », a commenté un internaute, ravi de son achat.

Cette technique de marketing pas comme les autres est devenue virale et a mis le profil de cette utilisatrice sous le feu des projecteurs. Nul doute qu'elle a reçu de nombreuses visites et que son astuce l'a aidée à vendre ses articles.