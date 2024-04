Le concours pour devenir enseignant pourra être passé dès la licence, d'après des annonces de Macron

Ce vendredi 5 avril, Emmanuel Macron a annoncé une réforme dans la formation des enseignants. Dès la rentrée prochaine, il sera possible de passer le concours de professeur des écoles dès la fin de la licence. Les élèves n'auront plus à avoir un bac +5 comme c’est le cas actuellement.

Pour devenir professeur des écoles, les étudiants doivent passer un concours. Jusqu’à présent, celui-ci était destiné aux élèves titulaires d’un master, d'un niveau bac +5. Mais cela pourrait changer. En déplacement dans une école primaire parisienne ce vendredi 5 avril, Emmanuel Macron a annoncé une réforme dans le monde de l’enseignement.

Désormais, le concours pour devenir enseignant sera accessible dès la fin de la licence, à un niveau bac +3. Juste après le bac, les élèves pourront accéder à une licence dédiée à l’enseignement avant de suivre un master professionnalisant.

“Nous allons ouvrir des licences pour préparer au professorat des écoles dès la rentrée prochaine. On donnera ensuite un accès direct à un master. Et on va faire de nos masters les écoles normales du 21ème siècle. Là, l’idée, c’est qu’on aura des gens qui s’inscriront dès le post-bac, on les forme tout de suite aux apprentissages de base et ensuite, on aura un M1, M2 très professionnalisé et qui sera rémunéré”, a affirmé le président.

Recruter davantage d’enseignants

En master 1, les étudiants auront le statut d’élève-fonctionnaire et recevront une rémunération de 900 euros net. En deuxième année, ils deviendront fonctionnaire stagiaire et seront payés 1 800 euros net.

L’objectif de cette nouvelle mesure est d’offrir une meilleure qualité de formation, de rendre cette profession plus attractive et de faire face à la crise du recrutement. Lors de la rentrée de septembre 2023, plus de 3 100 postes étaient non pourvus dans les écoles.

“Le système qu’on a adopté ces dernières décennies n’était sans doute pas le meilleur, parce qu’il faisait naviguer les enseignants pendant cinq ans post-bac avec des filières qui étaient diverses et variées”, a affirmé le président.

En plus de cette nouvelle mesure, Emmanuel Macron a affirmé que la sécurité aux abords des établissements scolaires serait renforcée. Des mesures devraient également être prises afin de lutter contre le harcèlement en ligne.