Un prof de ce collège absent depuis 4 mois, des parents d'élève contraints de donner cours à sa place

Au collège Pierre-Reverdy, à Sablé-sur-Sarthe, aucun professeur de physique-chimie ne s’est présenté depuis la rentrée de septembre 2023. Pour alerter l’Éducation nationale, les parents d’élèves ont décidé d’agir en donnant eux-mêmes un cours.

Depuis la rentrée de septembre 2023, au collège Pierre-Reverdy à Sablé-sur-Sarthe, un professeur manque à l’appel. Il s’agit d’un enseignant de physique-chimie, absent depuis le début de l’année scolaire. Un gros problème pour les 120 élèves de quatrième et de troisième de l’établissement, notamment pour les plus grands qui doivent passer le brevet dans quelques mois. La physique-chimie entre dans le calcul du contrôle continu et fait partie des matières qui peuvent tomber à l’examen le jour J.

Cette situation est inadmissible pour les parents d’élèves, qui estiment que cela ne peut plus durer. Ensemble, ils ont décidé d’agir afin d’alerter l’Éducation nationale. Ce vendredi 12 janvier, les parents d’élèves ont organisé eux-mêmes une heure de cours de chimie. Pendant ce laps de temps, les élèves ont pu apprendre des choses sur les différents états de la matière grâce à Céline Talineau, une mère d’élève habituellement technicienne eau et assainissement pour la collectivité. Elle a été assistée par Sébastien Beury, au service des espaces verts de la commune. Bien qu’ils ne soient pas professeurs, ces deux parents d’élèves ont décidé de donner un cours particulier aux collégiens.

“Vous avez l’autorisation de sortir vos téléphones et de filmer, a annoncé Céline Talineau à la surprise générale. Non, ce n’est pas une blague ! On est là pour faire du bruit !”

“On veut un prof !”

Les élèves n’ont pas hésité à sortir leurs téléphones et à se filmer en train de scander “On veut un prof !” dans leur salle de cours.

“On espérait ne pas avoir besoin d’en arriver là. Mais malgré les appels, mails, courriers recommandés au rectorat, démarches auprès du ministère et députée locale, articles de journaux, rien n’a abouti”, a expliqué Céline Talineau.

Mais pourquoi aucun professeur ne s’est présenté dans l’établissement en septembre ? À l’origine, deux professeurs de physique-chimie travaillaient dans ce collège. Le premier a été muté en juillet 2023 avant d’être remplacé par un autre enseignant. Cependant, celui-ci n’a jamais fait acte de présence et il ne reste désormais qu’un seul professeur de physique-chimie, qui ne peut pas suivre tous les élèves de l’établissement. De son côté, le principal du collège est régulièrement en lien avec le rectorat afin de trouver une solution, en vain.

Une annonce a récemment été publiée sur Pôle emploi pour tenter de trouver un professeur contractuel en sciences physiques. L’offre propose de travailler 10 heures par semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les parents d’élèves ont quant à eux décidé de réitérer l’expérience vendredi prochain en donnant un cours de chimie. Une chose est sûre : ils ne comptent pas s’arrêter avant d’avoir trouvé une solution pour leurs enfants.