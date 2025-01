Le doudou de la petite fille autiste retrouvé intact dans la voiture volée et incendiée

Le 16 janvier dernier, Coralie s’est fait voler sa voiture qui contenait le précieux doudou de sa fille autiste. Le véhicule a finalement été retrouvé ainsi que la peluche, intacte malgré les flammes.

Il y a quelques jours, Coralie a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux : le 16 janvier, elle s’est fait voler sa voiture sur le parking du Decathlon de Yutz, en Moselle. En plus de perdre son véhicule, elle a perdu le doudou de sa fille resté à l’intérieur. Un drame pour Evy, 7 ans, une petite fille autiste pour qui le doudou est un soutien indispensable. Inconsolable, l'enfant pleurait tout le temps et ne voulait plus manger.

Crédit photo : Coralie Paterni / Facebook

Pour tenter de retrouver son véhicule et le doudou de sa fille, Coralie a lancé un appel sur son compte Facebook, qui semble avoir été entendu. En effet, sa voiture a été retrouvée ce lundi 20 janvier, ainsi que le doudou.

Le doudou est retrouvé

La voiture de Coralie a été incendiée et abandonnée non loin du lieu du vol. Par miracle, le doudou qui se trouvait à l’intérieur a survécu aux flammes et est toujours intact, bien qu’un peu jauni.

“J’ai appris dès samedi que mon véhicule avait été retrouvé, mais qu’il avait été complètement incendié de l’intérieur. Je n’ai pu y accéder que ce lundi matin à cause des analyses de la police. Quand je suis arrivée chez le dépanneur, tout le monde m’a dit : “C’est la dame qui vient pour le doudou.” J’ai couru vers la voiture, j’ai ouvert la porte arrière et le doudou était exactement à la même place qu’on l’avait laissé, sur le siège auto. C’est hallucinant, c’est un miracle. Il a attendu qu’on vienne le chercher”, a confié Coralie à France Bleu.

Crédit photo : Coralie Paterni / Facebook

En apprenant la découverte du doudou, Coralie a immédiatement prévenu sa fille.

“Je l’ai appelée en vidéo et elle a été extrêmement soulagée de voir que le doudou était dans mes mains. J’ai enfin pu revoir un sourire sur le visage de ma fille après plusieurs jours de doute, d’inquiétude, de pleurs, de crises. ça fait du bien !”

Crédit photo : Coralie Paterni / Facebook

Dorénavant, Coralie va entamer des démarches auprès de son assurance pour couvrir le vol et l’incendie de son véhicule. Elle va également nettoyer le doudou, que sa fille trouve sale et malodorant. La jeune maman suppose que les voleurs aient été surpris puisqu'ils ne s’attendaient pas à une telle mobilisation autour de sa voiture. Par peur, ils ont pu abandonner le véhicule. Extrêmement reconnaissante, Coralie remercie toutes les personnes qui ont relayé son histoire.