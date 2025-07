Elle laisse son bébé dans la voiture pour aller se faire des injections aux lèvres, il meurt à cause de la chaleur

En Californie, une mère de famille a laissé ses deux enfants dans sa voiture en plein soleil, partant se faire des injections aux lèvres. Malheureusement, son bébé âgé d’un an est mort de chaud.

Maya Hernandez, 20 ans, a laissé ses deux enfants âgés de 1 et 2 ans dans sa voiture pendant qu’elle partait se faire des injections aux lèvres, en Californie. Selon ses dires, elle serait partie à 14h en laissant sa voiture avec le moteur allumé pour que la climatisation fonctionne. Cependant, son véhicule est équipé d’un système automatique qui coupe le moteur après une heure de stationnement.

Crédit photo : iStock

Maya Hernandez n’est revenue qu’à 16h30. Ainsi, les deux enfants sont restés enfermés dans la voiture en plein soleil pendant tout ce temps, alors que la température extérieure était de 37 degrés. La climatisation s’est coupée à 15h et les enfants sont restés pendant 1h30 en plein soleil. Dans une telle situation, la température à l'intérieur du véhicule peut atteindre 60 degrés en seulement une heure, raison pour laquelle il faut absolument réagir si vous voyez un enfant ou un animal enfermé dans une voiture en été.

Le bébé est mort de chaud

En retournant à sa voiture, Maya Hernandez a constaté que son bébé avait de l’écume à la bouche, avant qu'il soit victime d’une crise d’épilepsie. Elle a rapidement appelé les urgences et les deux enfants ont été transportés à l’hôpital. A son arrivée dans l’établissement, le bébé ne respirait plus, avait les lèvres bleues et une température corporelle supérieure à 42 degrés, selon le rapport de police. Il est malheureusement décédé aux urgences.

De son côté, son frère âgé de 2 ans a survécu. Il a pu manger et boire après le premier bilan de santé. Selon des propos de l’infirmière de l’hôpital rapportés par Los Angeles Times, les enfants de plus de deux ans peuvent réguler leur température coporelle interne, contrairement aux bébés. L’enfant de 2 ans a été placé dans une nouvelle famille.

Crédit photo : iStock

Dans un rapport déposé auprès du tribunal supérieur du comté de Kern et rapporté par Le Parisien, la police de Bakersfield accuse la mère d’avoir “placé la valeur de son apparence au-dessus de la sécurité et du bien-être de ses enfants”. Maya Hernandez est accusée d’homicide involontaire et de cruauté volontaire envers un enfant. Elle plaide non coupable pour tous les chefs d’accusation et a été placée en détention provisoire avec une caution d’un million de dollars.

Malgré toutes les alertes et les sensibilisations à ce sujet, ce fait n'est pas isolé. Il y a quelques jours, un bébé de 18 mois est resté cinq heures dans une voiture en plein soleil et a été retrouvé sévèrement déshydraté. Ce drame s'est également produit en France, où un homme a oublié son bébé de trois mois sur le parking de son travail. Malheureusement, l'enfant est décédé.