Les parents inquiets face au jeu malsain du « camion de pompier » infligé aux filles par les garçons à l'école

Aux États-Unis, un nouveau “jeu” très dangereux, que les garçons font subir aux filles à l’école, a été signalé par une mère de famille sur TikTok. Un signal d’alarme vu par des millions de personnes alors que le phénomène est déjà parvenu en France.

Dans les cours d’écoles, les enfants ne pensent qu’à s’amuser, et ce par tous les moyens, quitte à parfois inventer des nouveaux jeux pouvant avoir des conséquences dramatiques. Dans le but de se défier et se challenger, les enfants se martyrisent entre eux, sans forcément réaliser la portée de leurs gestes et de leur comportement.

Ces dernières années, les phénomènes de ce type s’exportent de plus en plus facilement, en raison de l’accès des jeunes aux réseaux sociaux et aux vidéos virales. C’est le cas du dernier “jeu” à la mode, et les guillemets n’ont rien de superficiel, car il s’agit surtout d’un jeu truqué.

Crédit photo : iStock

Sur TikTok, une mère de famille a lancé l’alerte sur ce qui est appelé “le camion de papier”, qui cible exclusivement les jeunes filles. C’est sa fille, âgée de 11 ans, qui lui a parlé de ce phénomène qui serait de plus en plus courant, et la maman n’a pas caché son choc en apprenant de quoi il s’agissait : “Un garçon pose sa main sur le bas de la cuisse d’une fille et lui dit : ‘Ma main est un camion de pompiers, je vais lentement la remonter. Mais quand tu te sens mal à l’aise, tu dis ‘feu rouge’. Et vous savez ce que font ces petits c*** ? Ils disent : ‘Désolé, les camions de pompiers ne s’arrêtent pas aux feux rouges’. Et ils remontent leur main jusqu’à toucher l’entrejambe de la fille”.

Un phénomène déjà signalé en France

Ainsi décrit, “le camion de pompier” ressemble fort à un attouchement entre mineurs, sans le respect du consentement. La jeune fille, pensant pouvoir arrêter quand elle le souhaite, se retrouve prise au dépourvu et piégée. Pour la TikTokeuse, ce phénomène souligne la nécessité d’apprendre la notion de consentement, que ce soit aux garçons et aux filles : “Nous devons faire mieux pour apprendre à nos garçons à ne pas toucher les filles et à nos filles qu’il est normal d’avoir des limites”.

Crédit photo : iStock

En réaction à la vidéo, de nombreux parents ont remercié la mère de famille de les avoir alertés sur le phénomène. Certains lui ont même suggéré de déposer une plainte au nom de sa fille. En revanche, d’autres internautes ont révélé que ce jeu existe depuis une quinzaine d’années : “Malheureusement, ce n’est pas nouveau, j’en ai fait l’expérience il y a 15 ans quand j’étais au collège”, témoigne l’un d’eux.

En France, des signalements ont commencé à apparaître ces dernières semaines. Le thème du harcèlement scolaire, qu’il soit physique ou psychologique, fait l’objet d’une enquête mandatée par l’Éducation nationale. Le 12 février dernier, un rapport révélait que 5% des élèves de CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens étaient victimes de harcèlement scolaire.