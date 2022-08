Ce papa apprend que sa fille de 12 ans est martyrisée par ses belles-filles, il demande le divorce

L’histoire de ce père célibataire a rapidement fait le tour du forum Reddit après qu'il a raconté le calvaire que vivait sa fille avec ses beaux-enfants.

Crédit : Pexels/ Pixabay

Les internautes partagent souvent des anecdotes de leur vie sur le forum Reddit. L’un d’entre eux, ayant souhaité garder l'anonymat, a raconté sa mésaventure dans la désormais célèbre catégorie AmITheAsshole (“Suis-je le connard ?”). Dans cette sous-catégorie, les internautes racontent une histoire qui leur est arrivée pour comprendre s’ils sont réellement fautifs. Il y a quelques jours, un père célibataire a écrit son histoire.

Ce papa, veuf depuis quelques années, a rencontré sa nouvelle femme il y a quatre ans. Cette dernière, divorcée, est mère de deux filles de 13 et 11 ans. Un âge qui tombait à pic pour l’internaute qui est aussi père d’une fille de 12 ans.

Alors quand les deux familles se sont unies, tout se déroulait pour le mieux. Excepté pour l’ex-mari de sa nouvelle compagne. « L'ex de ma femme était assez problématique lorsque nous nous sommes rencontrés, mais il était facile de ne pas lui exposer ma fille, alors je me sentais en sécurité pour aller de l'avant », raconte l’internaute.

Mais tout a changé il y a deux ans, après le mariage du couple.

Une histoire qui fait l’unanimité chez les internautes

Crédit : stevepb/ Pixabay

Le comportement de ses belles-filles a changé du tout au tout, celles-ci s’en prenant du jour au lendemain à la fille du nouveau marié, probablement influencées par leur père toxique, pense l’internaute. « Le père de mes belles-filles déteste ma fille et ces dernières vomissaient leur haine dans notre maison et intimidaient ma fille. Cet homme adulte a traité mon enfant de 10 ans de ‘gros porc répugnant’, de ‘pute’ et ‘la raison pour laquelle l'avortement a été inventé’ (pour n'en citer que quelques-uns). Les filles l'ont traitée de ‘stupide’, elles se sont moquées d'elle parce qu'elle était timide et introvertie », regrette le papa qui a décidé de prendre les choses en main.

« J'ai dis à mon épouse que cela ne pouvait pas continuer si nous devions rester mariés et ma femme était déterminée à les faire arrêter. Ma fille a suivi une thérapie et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les garder séparées. Mais même la nuit, elles l’embêtaient. J'ai donc pris la décision de déménager avec ma fille et j'ai dit à ma femme que notre mariage ne pouvait pas continuer. Elle m'a supplié de rester. Elle a dit qu'elle nous aimait et que ses filles avaient besoin de moi. J'ai dit que ma fille passe en premier ».

Depuis, l’homme raconte avoir entamé une procédure de divorce que la belle-famille n’a pas du tout apprécié, l’accusant d’abandonner ses belles-filles qui sont « importantes ». « Je leur ai dit qu'elles n'étaient pas plus importantes que ma fille. L'indignation s'en est suivie et on m'a demandé comment je pouvais dire cela ».

Puis, les propos de l’homme ont été déformés : « Ils ont dit que ma femme donnait la priorité à ma fille et qu'être aimée par elle devrait lui suffire pour comprendre que ses sœurs avaient besoin de moi pour rester dans leur vie. Et que je suis un connard de dire que leurs petites-filles ne sont pas spéciales ». L’internaute assure ne jamais avoir dit pareille chose et que ses propos ont été mal compris.

Malgré ce léger quiproquo, les internautes ont largement pris position pour le père de famille, le félicitant d’avoir éloigné sa fille d’un environnement toxique et malsain.