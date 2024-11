Le mythique musicien et producteur Quincy Jones est décédé à l'âge de 91 ans

Le musicien américain Quincy Jones, producteur de légende, est mort la nuit dernière.

Il était l'un des plus grands producteurs de l'histoire de la musique, mais aussi un trompettiste de talent.

Le mythique musicien Quincy Jones est décédé dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 novembre, à l'âge de 91 ans. Connu pour avoir collaboré avec Frank Sinatra, Ray Charles ou encore Aretha Franklin, il avait également permis l'éclosion de Michael Jackson en solo, en produisant l'album « Off The Wall », en 1979.

Géant de la musique, ce touche à tout respecté de tous aura remporté au total 28 Grammy Awards dans sa carrière, ce qui en fait le troisième artiste le plus récompensé de tous les temps, outre-Atlantique.

La nouvelle de son décès a été annoncée par sa famille, qui a précisé que la star s'était éteinte à son domicile de Los Angeles (Californie).

Crédit photo : Wikimedia Commons

Né à Chicago (Illinois) le 14 mars 1933, rien ne le prédestinait à une carrière dans la musique.

Aîné d'une fratrie de deux enfants, Quincy Jones connaît en effet une enfance difficile, marquée par la pauvreté ainsi que les nombreux déménagements de sa famille, contrainte de suivre les déplacements professionnels du père, Quincy senior, charpentier de profession. Pour ne rien arranger, sa mère, Sarah Wells Jones, souffre d'une maladie mentale et se retrouve internée en hôpital psychiatrique, alors que le petit Quincy n'est encore qu'un enfant.

En 1943, il emménage avec son père et son frère à Bremerton, dans l'État de Washington. C'est dans cette ville, située dans la banlieue de Seattle, que Quincy Jones découvre véritablement la musique, qui devient rapidement une passion. Après avoir essayé le piano en autodidacte, il apprend la trompette à l'école, puis fait la connaissance d'un certain Ray Charles, de trois ans son aîné. Les deux adolescents décident alors de monter un petit groupe et se produisent dans des clubs locaux. En parallèle, Quincy travaille comme cireur de chaussures pour aider financièrement sa famille.

En 1952, à l'âge de 18 ans, il obtient une bourse pour suivre un cursus au Berklee College of Music de Boston. Mais il abandonne très vite les études pour intégrer l'orchestre de jazz du célèbre pianiste et vibraphoniste Lionel Hampton. Il y reste 4 ans, officiant en tant que trompettiste et arrangeur. En 1956, Quincy Jones est engagé par Dizzy Gillespie qui le nomme trompettiste et directeur musical de son « big band », à l'occasion d'une tournée organisée au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. À cette même époque, il enregistre son tout premier disque comme chef d’orchestre sur le label ABC Paramount Records.

Après s'être installé à Paris en 1957, il étudie au Conservatoire américain de Fontainebleau et travaille également comme arrangeur au sein du label du célèbre producteur français Eddie Barclay. Durant cette période, il collabore avec des artistes comme Henri Salvador, Charles Aznavour ou encore Jacques Brel. En 1960, il monte un « big band » avec dix-huit musiciens, mais l'expérience tourne ua fiasco, ce qui le plonge dans une dépression.

De retour aux États-Unis, il devient directeur musical et arrangeur du label Mercury. Il va alors participer à l'arrangement de nombreux albums et collaborer avec des artistes de renom, tels Frank Sinatra, Barbra Streisand, ou encore Tony Bennett. En 1964, il devient le vice-président du label et commence à travailler pour le cinéma et la télévision. Il s'engage par ailleurs politiquement contre le racisme et milite auprès des mouvements pour les droits civiques, s'affichant aux côtés de Martin Luther King et du Révérend Jesse Jackson. Producteur et compositeur, il enregistre également ses propres disques, en variant les styles (rhythm and blues, funk, pop ou encore jazz).

Crédit photo : Wikimedia Commons

Victime d'une rupture d'anévrisme en août 1974, il est opéré à deux reprises et doit observer un long repos. On le retrouve en 1978 lorsque la mythique maison de disque « Motown » le nomme directeur musical du film « The Wizz » de Sidney Lumet. C'est sur le tournage de cette adaptation du « Magicien d'Oz » que Quincy Jones rencontre le jeune chanteur Michael Jackson, qui cherche alors un nouveau souffle dans sa carrière, après avoir chanté pendant des années avec ses frères au sein des « Jackson Five ». Le coup de foudre artistique est immédiat. Ensemble, ils vont alors former un duo prolifique, qui va révolutionner à jamais la musique pop.

Dès 1979, Quincy Jones produit ainsi le cinquième album solo de Michael Jackson « Off the Wall », le premier de l'artiste chez le label Epic Records. Cet opus est un véritable succès, mais le meilleur est à venir. En 1982, le tandem récidive avec « Thriller », qui deviendra l'album le plus vendu de tous les temps avec plus de 60 millions d'exemplaires commercialisés. Après une ultime collaboration sur l'album Bad, en 1987, le duo se sépare. Quincy Jones est alors au fait de sa gloire et sa fortune est immense. Celle-ci lui permet d'ailleurs de racheter les droits d'éditions de plus de 1 500 titres, lui assurant ainsi une sécurité financière à vie.

Toujours très investi sur le plan caritatif, Quincy Jones avait également supervisé l'enregistrement de « We Are The World », co-écrit par Michael Jackson et Lionel Richie, en 1985.

Discret ces dernières années, ses apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares.

Marié à 3 reprises, Quincy Jones était père de 7 enfants, dont l'actrice Rashida Jones, née en 1976.