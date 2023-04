371Inventé au XIXème siècle par Adolphe Sax, le saxophone, souvent associée à la musique jazz, a connu ses lettres de noblesse grâce à des illustres saxophonistes comme John Coltrane ou Maceo Parker. Deux noms ronflants d'artistes, parmi tant d'autres, qui font évidemment partie de notre liste des 15 meilleurs saxophonistes de l’histoire.

John Coltrane, l'un des saxophonistes les plus influents

Le 21 mars 1846, à Paris, le facteur d’instruments de musique belge, Adolphe Sax, brevète un tout nouvel instrument à vent qui révolutionnera, plus tard, la musique. Le saxophone est né et fera entrer, dans la légende, surtout au cours du XXème siècle, de nombreux musiciens et artistes qui le manieront avec virtuosité.

S’il rejoint les orchestres, d’opéra et militaires, dans un premier temps, il va se démarquer et devenir l’instrument majeur d’une musique populaire au XXème siècle : le jazz !

En effet, bien que le seul instrument véritablement créé d’abord pour le blues, puis pour le jazz, soit la batterie, c’est bien le saxophone qui va se distinguer aux oreilles du grand public comme l’instrument emblématique, par l'intermédiaires d'artistes virtuoses qui vont casser les codes de la musique par leur inventivité.

Le saxophone, instrument phare de la musique jazz !

Pour cela, il a fallu que le saxophone traverse l’Atlantique et soit adoptée aux États-Unis, notamment par les musiciens afro-américains qui vont être les adeptes les plus fervents. C’est Coleman Hawkins, membre du Fletcher Henderson Band, en 1923, qui utilise pour la première fois le saxophone comme un instrument soliste et incontournable, en développant un son qui demeure aujourd’hui la carte de visite du saxophone auprès du grand public.

Charlier Parker, précurseur du jazz bebop

Le jazz devenant une musique de plus en plus populaire au milieu du XXème siècle, le saxophone le devient inévitablement. Ce n’est donc pas un hasard de constater que les plus grands musiciens ayant marqué l’histoire du jazz sont des saxophonistes. De John Coltrane à Sidney Bechet, en passant par Charlie Parker, Coleman Hawkins et Lester Young, on vous propose de découvrir les 15 meilleurs saxophonistes de tous les temps !

Les plus grands saxophonistes de l’histoire

John Coltrane

Surnommé Trane, John Coltrane est considéré, après Charlie Parker dans les années 1940 et 1950, comme le saxophoniste le plus révolutionnaire et le plus influent de l’histoire du jazz. Meneur du courant avant-gardiste, le free jazz, au cours des années 1960, John Coltrane est de cette trempe de musicien à toujours se réinventer.

Sur le plan technique, il a toujours cherché à explorer de nouveaux modes d’expression, cherchant de nouvelles sonorités, de nouveaux timbres et de nouvelles façons d'étendre la tessiture et la dynamique du saxophone. Sur le plan stylistique, il est parvenu à élargir les horizons du développement thématique et harmonique du saxophone en combinant l’improvisation à la chaleur du timbre, à la dynamique et au rythme.

John Coltrane concevait sa musique et son instrument de façon très spirituelle. Collaborant avec de nombreux autres artistes jazz, dont le trompettiste Miles Davis, John Coltrane se distingue en solo avec des titres emblématiques comme “Blue Train”, “My Favorite Things”, “Oleo” ou encore “Alabama”, pour ne citer qu’eux.

Charlie Parker

Peu avant John Coltrane, Charlie Parker est considéré comme l’un des jazzmen les plus influents de l’histoire, notamment au cours années 1940. Saxophoniste alto de renom, il est un des fondateurs du style bebop, en compagnie de Dizzy Gillepsie, avec lequel il assoit les premiers éléments du jazz moderne.



Le bebop est une forme de jazz caractérisée par des tempos rapides, une grande technicité et une improvisation basée sur la structure harmonique. Les nouvelles approches proposées par Charlie Parker sur la mélodie, le rythme et l’harmonie ont considérablement influencé les musiciens contemporains. Charlie Parker est l’auteur de nombreuses compositions qui sont devenues des références du jazz bebop, dont “Ornithology”, “Billie’s Bounce”, “Now’s the Time” ou encore “Scrapple from the Apple”.

Julian “Cannonball” Adderley

Saxophoniste alto, Julian Edwin “Cannonball” Adderley a fait la paire avec son frère, le cornettiste Nat Adderley. Il fait ses premières dans le bebop après les années Charlie Parker, et devient surtout l’un des chefs de file du jazz funk au cours des années 1960. Considéré comme le nouveau Charlie Parker à ses débuts, il devient, en 1958, l’alto attitré de Miles Davis, aux côtés, notamment de John Coltrane.

Dans les années 1960, il se démarque et enregistre sous son nom avec son frères, et délivre des tubes comme “This here”, ‘Sermonette’n Jive samba” et “Mercy, mercy, mercy”, assurant le succès du groupe de hard bop. À partir de 1968, Julian “Cannonball” Adderley, s’associe aux pianistes Joe Zawinul et George Duke, pour s’orienter vers de la musique plus blues, imprégnée de funk ou de soul.

Maceo Parker

Issu d’une famille de musiciens, Maceo Parker s’illustre pendant 25 ans comme saxophoniste aux côtés de James Brown, contribuant à ses plus grands titres. Usé par un James Brown très autoritaire et exigeant, Maceo Parker décide de se lancer en solo, en s’associant à de multiples artistes comme Funkadelic, George Clinton et Bootsy Collins.

C’est en 1990 qu’il commence réellement sa carrière en tant que leader musicien et compositeur avec son album “Roots revisited”, et fait ses propres concerts depuis, incluant alors son fils, Corey Parker, mais aussi son neveu, Marcus. Une affaire de famille !

Coleman Hawkins

Le romancier Alain Gerber fait dire à l’un de ses personnages du roman “Charlie”, que Coleman Hawkins était le véritable inventeur du saxophone, “plus sûrement qu’un obscur Belge”, en référence à Adolphe Sax.

Coleman Hawkins, saxophoniste ténor, est en effet considéré comme le père du saxophone du middle jazz, le pionnier, le premier à faire du saxophone un instrument soliste à l’ère du middle-jazz. Son légendaire morceau “Body and Soul”, enregistré en 1939, est l’une des meilleures ventes de disques de l’histoire du jazz.

Il a marqué et inspiré plusieurs générations de saxophonistes. Sa sonorité large, riche en harmoniques, axée sur un vibrato puissant et une ample dynamique, son phrasé staccato généreux et très élaboré, son inventivité mélodique et sa maîtrise technique feront de Coleman Hawkins le roi du saxophone pendant deux décennies.

Lester Young

Le statut de roi du saxophone attribué à Coleman Hawkins a été vivement contesté, pendant les années de guerre, par Lester Young, autre grand ténor et au style legato diamétralement opposé. Les deux saxophonistes se sont souvent affrontés lors de jam session, et Lester Young tenait généralement son adversaire en respect.



Surnommé “Prez”, pour “Président” du saxophone ténor, Lester Young était partisan d’un jazz plus aérien, plus flottant, plus doux et plus élégant, s’opposant, entre autres, au bebop. Sa connaissance profonde de l’harmonie lui permettait d’improviser dans toutes les situations et il était d’ailleurs connu pour ne jamais se répéter d’un solo sur l’autre. Un sacré musicien !

Sonny Rollins

Sonny Rollins, saxophoniste ténor et compositeur, est reconnue comme l’un des musiciens de jazz les plus importants et influents de l’ère post-bebop. En activité encore aujourd’hui, avec 65 ans de carrière, il est le dernier géant à faire vibrer son instrument, Sonny Rollins incarne l’esprit de quête inlassable du jazz, mélangeant les genres. Certaines de ses compositions, comme “St. Thomas”, “Oleo, et “Doxy” sont des références de la musique jazz.

Ben Webster

Avec Coleman Hawkins et Lester Young, Ben Webster est le troisième grand saxophoniste ténor de l’époque du swing. Il s’illustre en tant que musicien soliste aux côtés de Duke Ellington, dans un premier temps. Son style est caractérisé par l’utilisation d’une embouchure dite “double-lips”, ce qui lui permet de multiplier les effets et de passer d’un rythme langoureux à un rythme effréné rapidement, mais toujours avec un grand sens de la mélodie.

Sidney Bechet

Prodige musical à la vie très tumultueuse, Sidney Bechet est aussi bien un clarinettiste qu’un saxophoniste. Mais c’est bien avec le saxophone soprano, avec lequel il peut aisément produire son vibrato, qui est son signe distinctif, qu’il se distingue comme un musicien de renom. Originaire de la Nouvelle-Orléans, sa renommée se construit surtout en France où il contribue à l’essor du jazz dans le pays, avec des compositions comme “Petite Fleur”, son plus grand succès, “Si tu vois ma mère” ou encore “Promenade aux Champs Elysées”.

Stan “The Sound” Guetz

Son surnom est assez équivoque. Stan Guetz est considéré comme l’un des plus grands saxophonistes ténor. Il était surnommé “The Sound” en raison de sa sonorité immédiatement identifiable.

Grover Washington Jr

Le saxophoniste, Grover Washington Jr est considéré comme l’un des pères fondateurs du smooth jazz, au même titre que George Benson ou David Sanborn. Ses albums “Mister Magic” et “Winelight” sont devenus des classiques incontournables et références de la musique smooth jazz.

Kenneth Gorelick, dit Kenny G

Influencé par Grover Washington Jr, le musicien Kenneth Gorelick, dit Kenny G, est un saxophoniste de pop instrumentale et de smooth jazz. Avec 75 millions de disques vendus dans le monde, il est considéré comme l’un des saxophonistes les plus populaires de tous les temps.

Sonny Stitt

Saxophoniste de jazz au style bebop, Edward “Sonny” Stitt est l’un des saxophonistes les plus prolifiques de l’histoire, ayant enregistré plus de 100 albums dans sa vie. Ses nombreuses tournées et sa dévotion au jazz lui ont valu le surnom e de “Loup Solitaire”

Ornette Coleman

Ornette Coleman est un saxophoniste ténor et alto, mais aussi trompettiste et violoniste, précurseur majeur du free jazz. dans les années 1960. Influencé par Charlie Parker, Ornette Coleman a également laissé une trace influente dans la musique, dont les bases ont aussi donné naissance au funk.

Michael Brecker

Saxophoniste ténor, Michael Brecker a remporté quinze Grammy Awards, en tant qu’interprète et compositeur. Il évolue généralement en duo avec son frère trompettiste, Randy Brecker, au sein de leur groupe de jazz-fusion The Brecker Brothers. Très éclectique, il compte au total plus de 700 participations avec divers artistes, allant du jazz au pop rock.

