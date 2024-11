7 ans après la disparition de Chester Bennington, le grand retour de Linkin Park à Paris met tout le monde d'accord

C’était un événement attendu par les fans : le groupe de rock Linkin Park a fait son grand retour sur la scène parisienne, sept ans après le suicide de Chester Bennington.

Cet été déjà, les membres du groupe avaient surpris le monde entier en annonçant se reformer pour un nouvel album intitulé «From Zero», disponible le 15 novembre prochain.

Crédit Photo : Shutterstock

L’occasion aussi pour les musiciens de dévoiler le visage de la nouvelle chanteuse du groupe : Emily Armstrong. Cette artiste américaine est principalement connue pour avoir fait partie du groupe de hard-rock, «Dead Sara».

La jeune femme de 38 ans a été présentée aux fans de la première heure le 5 septembre dernier, lors d’un concert diffusé en direct sur YouTube.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son arrivée au sein de Linkin Park n’a pas l’unanimité en raison de ses liens avec l’Église de la scientologie.

Un baptême de feu réussi ?

Malgré les polémiques, le groupe mythique a entamé sa nouvelle tournée mondiale «From Zero World Tour».

Dimanche 3 novembre, la nouvelle formation a fait un saut dans la ville lumière, où elle a enflammé la scène de la Défense Arena. Comme le rapportent les médias, 45 000 spectateurs ont fait le déplacement pour assister au concert.

Au cours de cette soirée, Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Dave Farrell, ainsi qu’Emily Armstrong et Colin Brittain le nouveau batteur, ont joué des tubes emblématiques, comme Somewhere I Belong, Numb ou encore Bleed it Out. Le groupe en a également profité pour interpréter leurs nouveaux morceaux devant une foule conquise. C’est du moins ce qu’affirment les spectateurs ayant assisté au show.

«Je m’attendais presque à être déçu, parce que sans Chester, je ne savais pas ce que j’allais voir. Mais c’est Linkin Park en fait, toujours, les mêmes frissons, comme quand j’étais ado. Franchement, il n’y a rien à dire», a confié un fan au Huffpost.

Linkin Park a vraiment joué 2h devant une salle pleine à craquer et ils ont fait tous leurs classiques… le pire c’est qu’ils auraient pu continuer une heure de plus avec la même énergie.



C’était puissant.

Émouvant.

Inoubliable. pic.twitter.com/gdp0L4D99s — Arnaud Richy (@arnaudrichy) November 4, 2024 C'était bien. C'était émouvant. C'était le passé et le présent. C'était Linkin Park. @ParisLaDefArena @linkinpark pic.twitter.com/1ACNwS1FBt — Fabien G (@FabienGllt) November 4, 2024

Mais c'était surtout la nouvelle chanteuse du groupe qui était attendue au tournant, tant le rôle qu'elle devait remplir était important. Et c'est avec brio qu'Emily Armstrong s'est illustrée sur scène, que ce soit en chantant les anciens morceaux à la place du regretté Chester, ou en s'appropriant les nouveaux, comme The Emptiness Machine ou... Heavy is the Crown.

Et même si la couronne est lourde à porter, elle semble avoir trouvé sa reine.

Pour rappel, Chester Bennington avait mis fin à ses jours par pendaison. Celui qui était connu pour sa voix exceptionnelle souffrait de dépression.