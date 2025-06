Une vidéo montre la touriste juste avant sa chute mortelle dans le volcan en Indonésie

Juliana Marins est décédée ce mardi 24 juin après être tombée dans le cratère d’un volcan. Des circonstances très tristes, aggravées par des messages tragiques échangés avec sa meilleure amie quelques jours plus tôt.

Ce mardi 24 juin, nous avons appris le décès tragique de Juliana Marins, une touriste brésilienne âgée de 26 ans. La jeune femme se trouvait en Indonésie, sur l’île de Lombok, quand elle est partie en randonnée avec un guide pour gravir le mont Rinjani. Malheureusement, alors qu’elle faisait une pause, Juliana est tombée et a fait une chute de 500 mètres dans le volcan actif.

Crédit photo : @ajulianamarins / Instagram

Elle est restée bloquée à cet endroit pendant trois jours. Les secours ont tout fait pour lui venir en aide et lui ont fourni de l’eau et de la nourriture par drone. Malheureusement, les conditions d’accès étaient difficiles et il était impossible d’intervenir avec un hélicoptère. Mardi 24 juin, les secours ont réussi à atteindre la jeune femme, qui avait succombé à ses blessures et à l’exposition au froid.

Crédit photo : TV Brasil

Des messages tragiques

Juliana Marins était très active sur les réseaux sociaux, où elle donnait des nouvelles et partageait des photos de ses nombreux voyages, comme le rapporte Bored Panda. La jeune femme voyageait en solitaire depuis le mois de février et avait visité la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines.

Une dernière vidéo a été partagée avant sa mort, où on la voit en train de sourire et de plaisanter avec l'une de ses amies, qu'elle a rencontré la veille de l'ascension du volcan. Dans la vidéo, les deux jeunes femmes ironisent sur la vue, gâchée par les nuages, en déclarant : "La vue est incroyable, on voit que ça valait vraiment le coup !"

Crédit photo : @federica.matricardi / Instagram

Son dernier message laissé sur son compte Instagram, une conversation avec sa meilleure amie, est lui totalement déchirant. Juliana avait partagé une série de photos de ses voyages quand son amie a commenté : “Déesse de ma vie. Je ne suis pas prête à vivre sans toi.”

Pour la rassurer et lui promettre qu’elle reviendrait vite la retrouver, Juliana a répondu : “Mon amie, stop ! Tu clignes des yeux et je reviens tout de suite.” Malheureusement, la jeune femme ne reviendra pas et laisse désormais son amie seule, qui a répondu : “J’ai cligné des yeux mon amie. Reviens.”

Un échange tragique qui reflète la souffrance des proches de Juliana suite à sa disparition.