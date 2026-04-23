Les Français qui ont un poulailler risquent 6 000 euros d'amende à cause de cette règle méconnue

Comme beaucoup d’installations extérieures, la mise en place d’un poulailler dans votre jardin est soumise à la législation. Ainsi, si vous ne suivez pas les règles à la lettre, vous pouvez vous exposer à une amende salée de 6 000 euros.

Qu’ils vivent en ville ou en campagne, les Français sont de plus en plus nombreux à adopter des poules. Loin d'être une simple mode, l'élevage de poules séduit aujourd'hui 10 % des Français, pour des raisons économiques et écologiques.

Cependant, l’installation d’un poulailler dans votre jardin est soumise à une réglementation très stricte. En effet, diverses règles sont en place. En cas de non-conformité à ces règles, les individus peuvent faire face à des conséquences salées. Ils peuvent notamment être passibles d'une amende conséquente s'ils ne respectent pas ces directives spécifiques.

Parmi les mesures à respecter, il y a notamment celle qui précède l'installation du poulailler. C'est d'autant plus important que certaines mairies et communes interdisent cet élevage, notamment dans les lotissements. En outre, la réglementation diffère selon la surface du poulailler et le nombre de poules. Par exemple, pour un poulailler d’une surface entre 5 et 20 m², une déclaration de travaux est nécessaire. Pour une surface égale ou supérieure à 20 m², il vous faudra un permis de construire.

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En cas de non-respect, les particuliers s'exposent à une amende plutôt conséquente. Cette dernière peut s’élever entre 1 200 et 6 000 euros par m². D'autres risques peuvent être encourus par les propriétaires. Ceux-ci concernent notamment les nuisances du côté du voisinage. Les odeurs et les bruits peuvent parfois altérer la quiétude de ses voisins. Pour éviter les plaintes, il est préférable d’installer l'abri dans un endroit assez éloigné.

Construire un poulailler, mais pas que !

Il existe aussi des règles d'aménagement du jardin à respecter pour réaliser une bonne installation d'un poulailler. Ce dernier pourra notamment être installé sur de la terre battue, mais il faut prévoir un terrain avec de la pelouse pour la partie extérieure. Les poules se nourrissent alors des vers et vous débarrassent des limaces par la même occasion. Quelques arbres ou arbustes protégeront vos résidents du vent et en été, d'un fort ensoleillement.

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Pour délimiter la zone du poulailler, il est vivement recommandé d'installer une haie. L'idéal est également de choisir une exposition à l’est ou au sud-est pour l’abri qui accueillera le poulailler. Enfin, il est recommandé de consacrer 1 m² par poule. Accueillir jusqu’à cinq volailles dans votre jardin indique ainsi l'installation d'un abri de 5 m². Plus l'abri sera petit et plus son entretien sera aisé. Pour éviter les nuisances, il faut ainsi veiller à une hygiène irréprochable des enclos ou abris.

La loi (article 1243 du code civil) régit également tout dommage résultant des animaux d’élevage ou de compagnie. Ces derniers sont sous votre responsabilité. Pour éviter de vous retrouver dans un cas de dommage et risquer une amende, il est préconisé de poser une clôture de deux mètres de hauteur autour de l’espace. Elle protégera par la même occasion les poules des prédateurs. Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.