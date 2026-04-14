De plus en plus de Français installent une piscine dans leur jardin pour profiter pleinement de l'été

Avec les étés qui deviennent de plus en plus chauds, nombreux sont les Français qui cherchent des solutions simples pour se rafraîchir sans forcément quitter leur domicile. Et ils sont déjà très nombreux à avoir franchi le pas : on estime aujourd’hui que la France compte plus de 3,5 millions de piscines privées, ce qui en fait le pays le plus équipé d’Europe.

Dans ce contexte, la piscine s’impose comme une solution de plus en plus accessible pour transformer son extérieur en véritable espace de détente. Longtemps réservée à des projets importants, elle est désormais disponible sous des formats variés, faciles à installer et adaptés à différents budgets.

Pouvoir se rafraîchir à tout moment, profiter du soleil en famille ou simplement se détendre après une journée de travail… La piscine devient rapidement un véritable lieu de vie dès l’arrivée des beaux jours.

Face à cet engouement, les solutions se sont multipliées. Pour découvrir les différents modèles disponibles, certains se tournent vers des spécialistes comme MyPiscine, qui proposent aujourd’hui une large gamme de piscines hors-sol adaptées à tous les profils.

Crédit photo : MyPiscine

Des modèles pour tous les besoins

Toutes les piscines ne se ressemblent pas. Le choix dépend généralement de l’espace disponible, du budget, mais aussi de l’usage que vous souhaitez en faire. Voici un aperçu des principaux types de piscines hors-sol pour mieux s’y retrouver :

Type de piscine Résistance dans le temps Prix Forme Installation Points forts Piscine bois Bonne €€€ Rectangulaire / octogonale / hexagonale / carrée Enterrée, semi-enterrée, hors sol Esthétique, intégration naturelle Piscine acier Très bonne €€ Ronde / ovale / rectangulaire Enterrée, semi-enterrée, hors sol Solide, bon rapport qualité/prix Piscine composite Excellente €€€€ Rectangulaire / octogonale / carrée Enterrée, semi-enterrée, hors sol Confort, longévité Piscine tubulaire Moyenne €€ Rectangulaire / carrée Hors sol Facile à monter, idéale pour la famille Piscine autoportée Faible à moyenne € Ronde Hors sol Très rapide à installer, économique

Ce large choix permet aujourd’hui de répondre à des besoins très différents. Certains privilégieront une installation rapide et économique, tandis que d’autres chercheront une solution plus durable et esthétique pour valoriser leur extérieur.

Une solution simple pour transformer son extérieur

L’un des grands avantages des piscines modernes réside dans leur simplicité d’installation. Plus besoin de prévoir des mois de travaux : dans de nombreux cas, quelques heures suffisent pour installer un bassin et commencer à en profiter.

Les piscines hors sol, notamment, offrent une grande flexibilité. Elles peuvent être installées dans un jardin, sur une terrasse, et parfois même déplacées selon les envies. Certaines peuvent également être démontées à la fin de la saison, ce qui les rend particulièrement pratiques.

Ce type d’équipement s’inscrit dans une nouvelle manière de consommer l’été. Plutôt que de partir systématiquement en vacances, de plus en plus de foyers choisissent d’investir dans leur confort à domicile.

Crédit photo : MyPiscine

Un nouvel art de vivre à domicile

Installer une piscine chez soi, ce n’est plus seulement un projet d’aménagement : c’est un véritable choix de vie. Cela permet de profiter pleinement des beaux jours, de partager des moments conviviaux et de créer un espace de détente accessible à tout moment.

Avec des solutions aujourd’hui adaptées à tous les budgets et à tous les espaces, la piscine s’impose comme une alternative simple pour transformer son été, sans contraintes majeures.

Et au vu de son succès croissant, elle pourrait bien devenir un incontournable des extérieurs dans les années à venir.