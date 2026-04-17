Voici l'arbre est idéal pour rafraîchir votre jardin même par 40 degrés

Vous redoutez les fortes chaleurs de l’été qui arrivent ? Plantez dès à présent cet arbre dans votre jardin pour profiter de sa fraîcheur naturelle.

Le printemps est là et dans quelques mois, l’été fera son grand retour. En juillet et en août, il peut faire très chaud et pour cette raison, il est important de bien aménager son jardin. Pour rendre la chaleur plus supportable, vous pouvez notamment planter dès à présent un arbre dans votre extérieur pour créer de l’ombre naturellement.

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En effet, il existe un arbre qui a l’avantage de pousser très rapidement et de transformer votre jardin en oasis en créant une véritable zone de fraîcheur ombragée, même par 40 degrés.

Une croissance rapide

Cet arbre n’est autre que le Paulownia. Originaire d’Asie, il est surnommé “l’arbre qui pousse le plus vite au monde”, et pour cause : il est capable de grandir de 3 à 4 mètres par an. Un petit plant de 60 centimètres peut atteindre 6 mètres de haut en seulement deux ans grâce à sa croissance spectaculaire. Arrivé à maturité, le Paulownia peut mesurer jusqu’à 15 à 20 mètres de haut.

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Le Paulownia est idéal pour apporter de l’ombre dans son jardin. Selon le site spécialisé Willemse, il a de larges feuilles en forme de coeur qui peuvent mesurer jusqu’à 40 centimètres de diamètre, il est donc facile de s’abriter dessous.

Une zone ombragée

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Le Paulownia peut baisser la température sous sa canopée de 5 à 8 degrés, ce qui est non négligeable en été. En plus de cela, cet arbre est sujet à l’évapotranspiration, ce qui signifie qu’il rejète de l’eau sous forme de vapeur par ses feuilles. Comme celles-ci sont très grandes, le phénomène est accru. Un seul Paulownia peut rejeter jusqu’à 200 litres d’eau par jour en été et créer un microclimat frais et humide.

Cet arbre résiste parfaitement aux fortes chaleurs puisqu'il supporte très bien les 40 degrés et que son feuillage reste vert même en période de sécheresse. Cependant, il est plus sensible au froid et va souffrir si la température descend sous les -15 degrés.

Prendre soin du Paulownia

Avant l’été, le Paulownia va avoir une magnifique floraison grâce à la formation de fleurs violettes qui vont dégager un agréable parfum dans votre jardin. Pour que cet arbre se développe correctement, veillez à ce qu’il soit en plein soleil, avec une exposition orientée plein sud ou sud-ouest.

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L’arbre doit avoir suffisamment d’espace autour de lui pour s’épanouir. Pour cela, plantez-le à 8 à 10 mètres de votre maison ou d’autres structures et évitez de l’approcher des canalisations, des fondations ou des terrasses car il possède de grosses racines. C’est également le cas de ces arbres qui ne doivent jamais être plantés près de votre habitation.

Enfin, le Paulownia a besoin de beaucoup d’eau durant les premières années de sa vie pour pousser rapidement. En suivant ces conseils, vous bénéficierez rapidement d’un grand arbre dans votre jardin pour vous rafraîchir lors des chaudes journées d’été.