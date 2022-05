Lhakpa Sherpa devient la première femme de l'histoire à gravir l'Everest 10 fois

Lhakpa Sherpa, une femme originaire du Népal, a réussi à gravir le mont Everest pour la dixième fois. Elle est devenue la première femme à accomplir cet exploit.

Crédit photo : Lhakpa Sherpa

Lhakpa Sherpa est une femme âgée de 48 ans et d’origine népalaise. Il y a encore quelques mois, cette quarantenaire était employée en tant que femme de ménage dans une grande surface.

« Je suis née dans une grotte, a-t-elle confié. Je ne connais même pas ma date de naissance. Mon passeport indique que j’ai 48 ans. Je me souviens avoir dû marcher pendant des heures, portant parfois mes frères à l’école, pour être refoulée quand j’y suis arrivée. À l’époque, les filles n’avaient pas le droit d’aller à l’école. »

La première femme à gravir l’Everest trois fois

Pour la dixième fois dans sa vie, Lhakpa Sherpa a réussi à gravir le mont Everest.

« J’avais l’impression d’avoir atteint mon rêve quand j’ai atteint le sommet de l’Everest pour la première fois. J’avais l’impression d’avoir changé la culture sherpa, le statut des femmes sherpa et des femmes népalaises. J’aimais être hors de chez moi et je voulais partager ce sentiment avec toutes les femmes », a-t-elle confié.

Crédit photo : Lhakpa Sherpa

La Népalaise a atteint le sommet de l’Everest pour la première fois en 2000. En 2003, elle est devenue la première femme à escalader ce mont à trois reprises. Elle a ensuite été rejointe par son frère et sa sœur, et ils sont devenus les trois premiers frères et sœurs à gravir simultanément une montagne de plus de 8 000 mètres d’altitude. Un exploit qui a été reconnu par le livre Guinness des records.

« J’ai grandi juste à côté de l’Everest. Je pouvais le voir de chez moi. L’Everest continue de m’inspirer et de m’exciter. J’ai eu une vie difficile. Les montagnes m’ont rendue heureuse et détendue. Je n’abandonnerai jamais. Je veux que les jeunes femmes n’abandonnent pas », a-t-elle affirmé.

Elle gravit l’Everest pour la dixième fois

Des années plus tard, Lhakpa Sherpa a épousé un grimpeur, avec qui elle a escaladé l’Everest encore cinq fois. Puis, ils se sont séparés et elle a déménagé aux États-Unis. Si elle plantait auparavant le drapeau du Népal quand elle arrivait au sommet de la montagne, c’est maintenant le drapeau américain qu’elle emmène pendant son ascension.

Crédit photo : Lhakpa Sherpa

Lhakpa Sherpa commence toujours son périple par une prière. Plus de 300 personnes ont déjà perdu la vie en essayant d’escalader l’Everest, et cette ascension est toujours extrêmement dangereuse. Cette fois, la quarantenaire a réussi à gravir la montagne pour la dixième fois, et elle a battu un nouveau record en devenant la première femme à accomplir cet exploit.

« Passé 8 000 mètres, j’ai l’impression d’être un zombie, raconte Lhakpa Sherpa. On ne peut pas manger et tout est gelé. Il faut grimper la nuit pour pouvoir atteindre le sommet à la lumière du jour. C’est effrayant ! »

Crédit photo : Lhakpa Sherpa

Une fois au sommet, l’alpiniste ne reste qu’entre 5 à 10 minutes avant de redescendre. Après ce nouvel exploit, Lhakpa Sherpa souhaite escalader le K2, le deuxième sommet le plus haut du monde. Elle aimerait également gravir l’Everest une nouvelle fois avec son fils et ses filles, pour leur transmettre sa passion pour l’alpinisme.