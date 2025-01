La découverte d'une montagne 100 fois plus haute que l'Everest choque les scientifiques

L’Everest n’est peut-être plus la plus haute montagne du monde. Des scientifiques ont découvert deux montagnes 100 fois plus hautes que le sommet de l’Himalaya.

Jusqu’à présent, nous pensions que la plus haute montagne du monde était l’Everest, dans l’Himalaya. Ce sommet, qui culmine à 8 848 mètres, est l’objectif de nombreux alpinistes, toujours plus nombreux à vouloir atteindre le sommet de la montagne. Récemment, le youtubeur Inoxtag a beaucoup fait parler de lui et a créé une vive polémique après avoir diffusé son documentaire relatant son aventure pour atteindre le sommet de l'Everest, donnant l'impression que cette ascension périlleuse était “accessible à n’importe qui”.

Crédit photo : iStock

Cependant, l’Everest ne serait peut-être pas la plus haute montagne du monde. En effet, des scientifiques de l’Université d’Utrecht ont découvert deux autres montagnes, qui seraient 100 fois plus hautes que l’Everest.

Des montagnes de 1 000 kilomètres de hauteur

Ces montagnes sont enfouies sous la Terre, à environ 2 000 kilomètres de profondeur. Selon les scientifiques, elles ont pu participer à la formation de notre planète. Malheureusement, comme elles se situent entre le noyau et le manteau terrestre, elles ne peuvent pas être explorées. Ces montagnes sont situées sous l’Afrique et l’océan Pacifique et sont entourées d’anciennes plaques tectoniques.

Crédit photo : iStock

Si les scientifiques ont qualifié ces découvertes de "montagnes", personne ne sait de quoi il s’agit réellement.

“Personne ne sait ce qu’elles sont, et s’il s’agit seulement d’un phénomène temporaire ou si elles sont là depuis des millions, voire des milliards d’années”, a précisé Arwen Deuss, scientifique en chef, à Lad Bible.

Pour le moment, le mystère reste entier autour de cette découverte majeure qui pourrait bouleverser nos croyances sur la formation de la Terre et la composition de notre planète.