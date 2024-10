Mike Horn donne son avis sur le film d'Inoxtag et son ascension de l'Everest après la polémique

Dans une vidéo publiée sur YouTube ce dimanche 13 octobre, Mike Horn a révélé avoir vu le documentaire Kaizen d’Inoxtag, qui relate son ascension du mont Everest. L’explorateur a donné son avis.

Suite à la sortie de son documentaire Kaizen, qui relate son ascension du mont Everest, le jeune YouTubeur Inoxtag a reçu une pluie de critiques. Si des milliers de personnes ont salué son courage, des internautes et des alpinistes expérimentés ont jugé négativement le film et la démarche pour de nombreuses raisons. Inoxtag a été jugé parce qu’il ne connaissait pas du tout le milieu de l’alpinisme et qu’il était très inexpérimenté. Les spectateurs ont également dénoncé l’invisibilisation des sherpas, le côté égocentré du documentaire, l’utilisation d’argent pour rendre l’ascension plus facile et le désastre écologique. En effet, depuis la sortie du documentaire, d'autres personnes inexpérimentées souhaitent gravir l'Everest, comme Maeva Ghennam, ce qui ne ferait qu'augmenter le surtourisme.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

Si Inoxtag a tenu à répondre à toutes ces critiques, il n'est pas le seul. Ce dimanche 13 octobre, un nouvel avis a été révélé sur ce documentaire controversé, et pas n’importe lequel : celui de Mike Horn, le célèbre explorateur. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Mike Horn a décrypté le documentaire du jeune homme pour donner son avis.

L’avis de Mike Horn

Contre toute attente, l’avis de Mike Horn est entièrement positif puisqu’il a été impressionné par le documentaire et donne tout son soutien à Inoxtag.

“C’était un super documentaire, a affirmé Mike Horn dans sa vidéo. Moi, en tant que professionnel, j’ai été emballé par leur histoire. Aller au sommet de l’Everest, ce n’est pas si facile. On doit se préparer. Inoxtag a pris du temps, une année. Il a entraîné son mental et son physique pour pouvoir réaliser son rêve. Il a gravi le mont Blanc, le mont Cervin, l’Ama Dablam. Ça montre qu’il a fait la préparation nécessaire pour tenter d’accéder au sommet de l’Everest.”

En plus de cela, Mike Horn a souhaité réagir à toutes les critiques reçues par Inoxtag à la suite de la diffusion de son documentaire.

“Inoxtag, un youtubeur de 22 ans, rêve d’aller au sommet de l’Everest. Il s’entoure d’un guide professionnel, il s’entoure de sherpas qui vont l’aider à porter son oxygène. Pour ça, on ne peut pas le critiquer. Quand on grimpe sans oxygène, sans corde, sans sherpas, c’est là qu’on devient professionnel. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Moi je dis : mérite à tous ceux qui arrivent au sommet”, estime le grand explorateur.

Mike Horn a rappelé que bien qu’il ait eu recours à l’oxygène durant son ascension, Inoxtag a tout de même pris de nombreux risques en accédant au sommet.

“Quand on met beaucoup de gens sur un seul passage très délicat, où on attend à une haute altitude, c’est très dangereux”, a expliqué l’explorateur.

Une nouvelle aventure ?

À la fin de sa vidéo, Mike Horn révèle qu’Inoxtag l’avait contacté pour qu’il l’aide à préparer son ascension. Malheureusement, l’explorateur se trouvait dans une expédition au Groenland à ce moment-là et n’avait pas pu se libérer. Cependant, Mike Horn affirme qu’il aimerait rencontrer Inoxtag. Une proposition à laquelle le jeune homme a immédiatement répondu dans les commentaires de la vidéo :

“Le message de fin m’a profondément touché, hâte qu’on parte en expédition toi et moi, j’ai beaucoup à apprendre de toi.”

Bientôt une nouvelle aventure pour Inoxtag ? Affaire à suivre.