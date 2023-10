Libérée de sa tutelle, Britney Spears livre sa vérité dans un livre événement

Star des années 2000, Britney Spears a connu une chute aussi brutale que son ascension. Ce mardi 24 octobre, elle publie son livre “The Woman in Me”, qui constitue sa première prise de parole sur sa dépression, sa mise sous tutelle et… son avortement.

C’est clairement le livre qui risque de se vendre comme des petits pains ! Dans ses mémoires, intitulés “The Woman In Me” (“La Femme en moi” en français, ndlr), Britney Spears s’ouvre comme jamais, deux ans après la fin de sa tutelle.

Âgée de 41 ans, la chanteuse est en effet indépendante depuis deux ans seulement. Après sa gloire précoce, quand elle n’avait que 17 ans, elle est devenue une star interplanétaire au début des années 2000. Sa célébrité va la faire vriller, la starlette se faisant raser le crâne dans un salon de coiffure en 2007.

C’est en 2008, à 27 ans, que son père la met sous tutelle alors qu’elle traverse une profonde dépression, provoquée notamment par son divorce avec Kevin Federline, avec qui elle a eu deux enfants. En 2014, elle entre résidence à Las Vegas, où elle se produit plus de 200 fois en quatre ans.

Crédit photo : People Magazine

Hélas, cette emprise tutélaire ne lui fait pas que du bien car elle se retrouve de nouveau internée en 2019. Ses fans se mobilisent alors pour sa libération. Ce n’est que deux plus tard que les juges accèdent à la demande de Britney Spears, qui veut retrouver sa vie.

Un avortement qui n’était pas sa décision

De nouveau indépendante, la star déchue retrouve l’amour dans les bras de Sam Ashgari, se mariant même l’été dernier. Un mariage qui n’aura pas duré car son époux demandera le divorce au bout de 14 mois.

Malgré ce nouveau coup dur, Britney Spears décide enfin de s’exprimer, et non en musique. C’est par la voie littéraire qu’elle compte livrer sa vérité, ce mardi 24 octobre, avec un livre qui sortira dans 20 pays et qui sera traduit en 10 langues. L’éditeur a évidemment gardé le texte secret et aurait déboursé 15 millions de dollars pour acquérir les droits.

Crédit photo : Editions Simon & Schuster

Interrogée par le magazine people, Britney Spears a confié que “revivre tout cela a été passionnant, déchirant et émouvant”. La raison pour laquelle elle ne lit qu’une petite partie de la version audio, le reste étant narré par l’actrice Michelle Williams. Disponible en pré-commande sur Amazon, le livre était déjà en tête des ventes aux États-Unis et en France.

Il faudra s’attendre à de nombreuses révélations sur les dessous de sa success story et de sa descente aux enfers. Elle aborde notamment l’avortement qu’elle aurait subi, lorsqu’elle était en relation avec Justin Timberlake. Une expérience qu’elle décrit comme l’une des plus difficiles de sa vie : “Si la décision avait été la mienne, je ne l’aurais jamais fait”. Ambiance…