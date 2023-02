Lidl va commercialiser une perceuse aux couleurs de la marque

Avis aux bricoleurs : le 9 février prochain, une perceuse aux couleurs de Lidl sera mise en vente dans tous les supermarchés de l’enseigne. Une chose est sûre : le produit risque de se vendre comme des petits pains.

Ce n’est un secret pour personne : la marque allemande Lidl se démarque grâce à ses petits prix, pour le plus grand bonheur de ses clients. Mais ce n’est pas tout ! Depuis quelques années, l’enseigne réalise de vrais coups marketing. En 2020, Lidl avait fait sensation en commercialisant des baskets et des vêtements aux couleurs de l’enseigne (jaune, bleu et rouge).

Crédit Photo : Lidl

À l’époque, la collection avait été victime de son succès, et certaines personnes se sont empressées de revendre leurs produits à des prix exorbitants sur Ebay.

Fort de cette première réussite, le supermarché avait réitéré l’expérience le 28 septembre 2022. Cette fois-ci, l’opération consistait à faire gagner trois voitures via un tirage au sort.

« Lidl poursuit sa stratégie d’enseigne de proximité. Plus qu’une tendance, avec ce concours, Lidl fait de ses couleurs identitaires une véritable signature, un signe de ralliement et une arme de séduction », avait déclaré Lidl dans un communiqué.

Crédit Photo : Lidl

Crédit Photo : Lidl

Cette année, l'enseigne va mettre en rayon un nouveau produit, qui risque d'avoir du succès. Une chose est sûre : les amoureux du bricolage vont être ravis !

Une perceuse aux couleurs de la marque bientôt en rayon

En effet, Lidl va sortir, le 9 février prochain, une perceuse-visseuse sans fil arborant les fameuses couleurs de l’enseigne.

Le set, vendu au prix de 59,99 euros, comprend également un chargeur et une batterie, et présente aussi de nombreuses caractéristiques utiles. La perceuse est équipée de deux vitesses, d’une plage de serrage du mandrin, d’un diamètre de perçage en bois ou encore en métal.

Vous l’aurez compris, la perceuse Lidl est le nouvel outil indispensable à avoir chez soi ! Attention, il s’agit d’une édition limitée, disponible en 20 000 exemplaires !