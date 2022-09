Après les baskets multicolores, Lidl s'apprête à faire gagner trois voitures à ses clients

Ce mercredi 28 septembre, l’enseigne Lidl va faire gagner trois voitures Mini aux couleurs de la marque. Les participants devront télécharger l’application de Lidl pour tenter leur chance.

En 2020, Lidl a fait sensation en commercialisant des baskets et des vêtements aux couleurs de la marque. Comme l'opération a connu un grand succès, l'enseigne a décidé de continuer sur sa lancée, car ce mercredi 28 septembre, trois voitures Mini vont être mises en jeu.

Crédit photo : @lidlfrance

« Forte d’une attitude cool et audacieuse, Lidl poursuit sa stratégie d’enseigne de proximité. Plus qu’une tendance, avec ce concours, Lidl fait de ses couleurs identitaires une véritable signature, un signe de ralliement et une arme de séduction », a déclaré Lidl dans un communiqué.

Lidl fait gagner des voitures

Pour tenter de gagner les voitures Lidl, il suffit de télécharger l’application de l’enseigne et d’attendre le tirage au sort qui aura lieu ce mercredi. Ce concours est une réponse à un canular lancé par le magazine Auto Moto, qui avait fait croire à ses clients que Lidl se lançait dans la vente de voitures le 1er avril dernier. Un poisson d’avril qui est maintenant loin d’être une blague et qui a été mis en lumière par l’agence de communication Marcel.

« Le 1er avril 2022, le magazine Auto Moto annonce sur Twitter qu’après les claquettes, les chaussettes ou les baskets, Lidl s’apprête à lancer un modèle de voiture, a expliqué l’agence de communication. Poisson d’avril oblige, le canular devient vite viral sur les réseaux sociaux et remonte chez Lidl, qui le partage à son tour. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais Lidl a décidé de prendre cette blague du 1er avril au 1er degré et de réellement créer cette voiture. »

Avec cette opération marketing, le but de Lidl est avant tout de pousser les consommateurs à télécharger son application, qui rencontre un grand succès depuis maintenant un an. Si vous souhaitez gagner une voiture colorée, vous savez ce qu’il vous reste à faire.