Née sans nez, cette petite fille de 10 ans est un exemple qui force le respect

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais la petite Tessa est une véritable battante. Celle qui vient de fêter ses 10 ans croque la vie à pleines dents malgré sa malformation. La fillette vit sans nez.

Tessa Evans est une petite Irlandaise âgée de 10 ans qui vit sans nez depuis sa naissance. En effet, la fillette souffre d’une malformation très rare : l’arhinia congénitale complète. Vous l’ignorez peut-être, mais cette anomalie touche une personne sur cent millions.

À voir aussi

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Tessa est un véritable modèle de courage. Celle qui ne peut respirer que par la bouche et qui est privée d’odorat fait en sorte de vivre comme les autres enfants.

Crédit Photo : Tessa Evans / Instagram

Une petite fille épanouie

Les parents de Tessa, Grainne et Nathan Evans, ont découvert que leur enfant à naître souffrait d’une malformation au visage lors d’une échographie. À l’époque, la mère de famille était enceinte de cinq mois.

Lorsque le nourrisson a poussé ses premiers cris, il a été transféré dans l’unité de soins intensifs. Le nouveau-né a dû subir une trachéotomie pour qu’elle puisse respirer. Mais ce n’est pas tout ! Alors qu’elle était âgée de onze semaines, Tessa a été opérée de la cataracte.

Deux ans plus tard, elle a subi une opération de chirurgie esthétique visant à lui poser des prothèses sous la peau pour pouvoir lui construire un nez artificiel dans les années à venir.

«Nous avons finalement décidé d’aller de l’avant, car c’était une chance de changer progressivement son apparence au fil des ans et de rendre son profil plus normal (…) Normalement, le conseil est d’attendre l’adolescence lorsque le visage a cessé de croître et de construire un nez à l’aide de greffes d’os et de peau», avait confié en 2015 Grainne Evans au Daily Mail.

Crédit Photo : Tessa Evans / Instagram

Crédit Photo : Tessa Evans / Instagram

Aujourd’hui, Tessa s’épanouit comme n’importe quelle fille de son âge, comme le démontrent les photos de son compte Instagram. Son quotidien est rythmé par l’école et les sorties en famille.