Un homme de 79 ans expulsé d'un vol EasyJet à cause de son handicap

Alors qu’il s’apprêtait à partir en vacances en Grèce, un homme en fauteuil roulant a été expulsé d’un vol EasyJet peu de temps avant le départ. La raison ? Il ne pouvait pas se rendre aux toilettes.

Tout ne se passe pas toujours comme prévu quand on veut prendre l’avion. Dans certains cas extrêmes, les pilotes sont obligés de faire demi-tour ou d’atterrir en urgence à cause du comportement de certains passagers.

Récemment, deux passagères complètement ivres ont contraint un avion à atterrir en urgence. Dans d’autres cas, les voyageurs peuvent avoir une surprise pendant le vol et à l’atterrissage, comme cette femme qui a été escortée par la police à son arrivée à cause d’un paquet de chips.

Crédit photo : iStock

Ce jeudi 3 avril, une nouvelle polémique a touché la compagnie aérienne EasyJet. En effet, un homme âgé de 79 ans souhaitait prendre l’avion pour partir à Athènes avec sa femme et une amie. Avec ses proches, il souhaitait fêter ses 80 ans en Grèce, où tout avait été organisé pour l’accueillir. En effet, le septuagénaire est handicapé et se déplace en fauteuil roulant depuis qu’il a été victime d’un AVC.

Il est expulsé de l’avion

Pour partir, il s’est rendu à l’aéroport de Manchester et a pu embarquer avec une assistance adaptée. Mais une fois dans l’avion, les membres de l’équipage lui ont demandé de quitter le vol. La raison ? Il ne pouvait pas marcher jusqu’aux toilettes. Pourtant, le septuagénaire avait prévenu la compagnie de son handicap lors de sa réservation et transportait un urinoir de voyage en cas d’urgence. Cependant, les membres de l’équipage n’ont rien voulu savoir et ont imposé à l’homme de descendre. Furieux, il accuse EasyJet de l’avoir débarqué pour une raison injustifiée.

“Je me suis senti comme un simple objet, je n’étais plus une personne. Mon estime de moi-même a complètement baissé”, a-t-il confié à 20 Minutes.

Pour le passager, c’est la première fois qu’un tel incident se produit, lui qui a déjà pris l’avion à six reprises depuis qu’il se déplace en fauteuil roulant.

“Ce qui me choque le plus, c’est la façon dont on lui a parlé. Traiter une personne handicapée de cette façon était odieux, surtout quand on a toutes les informations nécessaires au préalable. C’est tout simplement ridicule”, a affirmé la femme du passager.

EasyJet présente ses excuses

Suite à cet incident, EasyJet a présenté ses excuses au passager, reconnaissant une “erreur d’appréciation”. La compagnie aérienne a promis une indemnisation au septuagénaire et à son épouse, qui n’ont pas pu se rendre en Grèce et ont perdu 2 300 euros de billets d’avion et d’hôtels.

“Nous sommes en contact avec M. Dobner et son entourage pour nous excuser de cette erreur, leur rembourser intégralement leur vol et leur verser une indemnisation pour refus d’embarquement”, a assuré un porte-parole de la compagnie, selon Midi Libre.

Malgré les excuses de la compagnie aérienne et la promesse d’une indemnisation, les passagers ont décidé de porter plainte contre EasyJet. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'une personne handicapée est confrontée à des problèmes au moment de prendre l'avion. Incapable de marcher, une femme a dû se traîner au sol pour se rendre aux toilettes lors d'un vol, sans être aidée par l'équipage. Des faits qui prouvent qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire pour permettre aux personnes en situation de handicap de voyager.