Face à la fraude virale pour “rentrer gratos” à Disneyland Paris, le parc contraint de réagir

Ces dernières semaines, des vidéos virales sur les réseaux sociaux montraient comment rentrer gratuitement à Disneyland Paris. Et la réponse du parc d’attractions a été à la hauteur de l’ampleur de la fraude.

Chaque année, ce sont environ 10 millions de visiteurs qui franchissent les portes du parc de Disneyland Paris. Seulement voilà, il arrive que certains tricheurs parviennent à entrer gratuitement au moyen d’une arnaque plutôt simple.

Devenue virale sur les réseaux sociaux, où des fraudeurs se vantaient d’entrer sans payer, l’astuce consistait à exploiter une faille de sécurité du parc. En effet, les billets restaient valides, même lorsque les visiteurs quittaient le parc. Jusqu’à présent, si les billets étaient nominatifs, les portiques ne se préoccupaient pas de l’identité de celui ou celle qui présentait un billet.

Disneyland prend une mesure radicale pour éviter la fraude à l’entrée

Ainsi, les resquilleurs guettaient donc la sortie pour demander aux familles qui quittaient les lieux de bien vouloir leur remettre leurs tickets. Ils pouvaient alors entrer dans le parc avec des billets “valides” qu’ils n’avaient pas payés.

Bien évidemment, les vidéos virales ont retenu l’attention des responsables de Disneyland qui n’ont pas tardé à trouver une solution implacable pour empêcher cette fraude.

La donne a changé ! Désormais, les barrières à l’entrée et à la sortie du parc photographient chaque visiteur. Une manière pour le parc d’associer un ticket à un visage et éviter que deux personnes différentes utilisent un seul et même billet. Et il semblerait que cette nouvelle procédure porte ses fruits puisque, selon un internaute adepte de la fraude, il est maintenant impossible d’entrer gratuitement dans le parc.