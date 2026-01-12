Ces policiers tombent des nues en découvrant que l'une de leurs collègues publie des... contenus pornos sur Onlyfans

À New-York, des policiers ont découvert que l’une de leurs collègues possédait un compte OnlyFans où elle publiait du contenu pornographique. Depuis, ils demandent son départ.

Des policiers de New York ont fait une grande découverte sur l'une de leurs collègues, Dannah Battino. Âgée de 28 ans, la jeune femme est policière depuis avril 2015 au sein du NYPD (New York Police Department) dans un commissariat du Queens.



Crédit photo : iStock

Mais en parallèle de son métier, Dannah Battino est propriétaire d’un compte OnlyFans où elle publie du contenu à caractère pornographique. Une particularité qui n’a pas plu à ses collègues quand ils l’ont découvert sur les réseaux sociaux de la jeune femme. Son histoire rappelle celle de cette autre policière qui s'affichait sur OnlyFans avec son uniforme pendant son arrêt maladie, créant ainsi la polémique.

Ils exigent son départ

Après avoir fait cette découverte, les policiers exigent le départ de Dannah, bien que son compte ait été supprimé.

Crédit photo : Fapeza

“Elle doit être immédiatement licenciée. Il n’y a pas de place pour ça dans notre commissariat. Nous représentons les forces de l’ordre et il y a des standards à respecter pour être policier. Il faut qu’elle s’en aille. Elle ne devrait pas faire ce boulot”, ont déclaré des sources du NYPD au Parisien.

“Cela ne regarde qu’elle”

Cependant, les collègues de la jeune femme ne sont pas tous d’accord sur cette situation. Si certains estiment que tenir un compte OnlyFans est incompatible avec la fonction de policier, d’autres prennent sa défense. C’est le cas de la Police Benevolent Association qui estime que la jeune femme n’a pas enfreint la loi et que ses activités n’affectent pas son travail, donc qu'elle ne devrait pas être sanctionnée.

“Cela ne regarde qu’elle. Il est honteux que ses informations personnelles soient divulguées en public”, a déclaré Patrick Hendry, président de l’association, au New York Post.

Une enquête interne va être menée pour décider du sort de Dannah afin de savoir si elle pourra garder son travail au sein de la police.