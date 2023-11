Mauvaise nouvelle pour les Français, vous ne pourrez plus acheter ces produits du quotidien avec des tickets-restaurants

Dès l'an prochain, certains produits ne pourront plus être achetés avec des tickets-restaurants. Détails.

Depuis l'automne dernier et la mise en place de la loi sur la protection du pouvoir d'achat, votée le 16 août 2022, une disposition temporaire permettait aux Français détenteurs de tickets-restaurants d'acheter certains produits de première nécessité avec ce moyen de paiement.

Grâce à cette mesure exceptionnelle, on pouvait ainsi utiliser les tickets-restaurants « pour acquitter la totalité ou une partie du prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable (viandes, féculents, produits surgelés à cuire, etc.) ». Mais ça, c'était avant, car à compter du 1er janvier 2024, tout va changer et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le portefeuille de nos concitoyens.

Quels sont les produits alimentaires qu'on ne pourra plus acheter avec des tickets-restaurants ?

Cette disposition temporaire, décidée dans la foulée de la crise sanitaire liée au Covid-19, était en effet valable du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Elle prendra donc fin dans un peu plus d'un mois. Parmi les produits concernés, on peut notamment citer les pâtes, le riz, les œufs, mais aussi la viande, le poisson, les surgelés non transformés, le lait infantile, les céréales, les boissons instantanées ou encore les boîtes de conserve, nous apprennent nos confrères du Figaro.

Rassurez-vous, il vous sera toujours possible d'acheter certains produits avec vos tickets-restaurants, tel que le pain, les viennoiseries, les plats préparés (qu'ils soient en conserves ou surgelés), les sandwichs, les salades et enfin, les fruits et légumes.

Certains produits ne pourront plus être achetés avec des tickets-restaurants. Crédit photo : IStock

Pour rappel, selon Olivia Grégoire - ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises - pas moins de 5 millions de salariés français utilisent les titres-restaurants alors qu' « un quart des commerces et des restaurateurs les refusent » .