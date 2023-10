Tickets restaurant : un changement majeur va toucher 5 millions de salariés en 2024

Si comme 5 millions de Français vous avez la chance de bénéficier des tickets restaurant, vous serez sans doute concerné par cette annonce du gouvernement. Un changement est à prévoir dès 2024.

En France, les tickets restaurant représentent un bénéfice de 7,1 milliards d’euros. Rien que pour le secteur de la restauration, la somme s’élève à 4,5 milliards d’euros. Des chiffres importants qui témoignent de la popularité de ces tickets instaurés dans notre pays en 1967, tant chez les professionnels que chez les travailleurs.

Aujourd’hui, les tickets restaurant existent en deux versions : la version papier et la version numérique dont la valeur moyenne est de 7,70 euros. Néanmoins, la valeur peut être supérieure pour la version dématérialisée. De quoi s'emmêler les pinceaux.

« Les entreprises n’y comprennent plus rien avec les deux systèmes ! Il faut qu’on aille vers la totale dématérialisation. C’est plus simple pour le client, le restaurateur, pour tout le monde. Cela sécurise financièrement le dispositif et réduit l’impact environnemental des titres restaurant », racontait Franck Chaumes, le président de la branche restauration de l’organisation patronale Umih, pour Libération.

Vers une dématérialisation totale d’ici 2026

Cela tombe bien, puisque le gouvernement s’apprête à changer le mode de paiement des titres restaurant. C’est ce qu’a annoncé Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, lundi 2 octobre sur le plateau de BFMTV.

"Je lance la dématérialisation des tickets-restaurants", annonce Olivia Grégoire, “pour qu’avant 2026, on puisse être tout dématérialisé”.



La ministre “plafonnera au plancher” les commissions pour les restaurateurs “s’il y un dysfonctionnement de marché". #8h30franceinfo pic.twitter.com/6Nvjuj45Wk — franceinfo (@franceinfo) October 2, 2023

« Je lance la dématérialisation des tickets restaurant […] pour qu’avant 2026, on puisse être tout dématérialisé ». Aujourd’hui, 40% des tickets restaurant sont en papier. « On accompagnera les salariés pour qu’ils puissent en disposer » tout comme « les entreprises qui sont encore au papier », a précisé la ministre. Désormais, place à la dématérialisation. Les tickets restaurant devront ainsi être proposés sous forme de carte.

Une bonne nouvelle pour les restaurateurs et les utilisateurs qui y verront plus clair et qui devrait permettre de faire des économies.