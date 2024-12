Miss Pays-Bas : le concours de beauté s'arrête dans ce pays pour une raison bien précise

Il n’y aura désormais plus de Miss Pays-Bas à l’élection de Miss Univers. Le pays a décidé de mettre fin à ce concours de beauté. Voici pourquoi.

Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir qui sera notre nouvelle Miss France. Si vous voulez vous faire votre avis avant la cérémonie, vous pouvez d’ores et déjà regarder les photos officielles des candidates, mais aussi répondre au test de culture générale auquel les Miss ont été soumises. Si l’une d’elle a brillé sur cet exercice, ce test est l’une des épreuves qui permettra au jury de préselectionner 15 candidates.

Crédit photo : AFP

Comme chaque année, la jeune femme qui remportera le titre de Miss France pourra ensuite concourir pour devenir Miss Univers. Ce concours de beauté regroupe plus de 125 pays, mais l’un d’eux va bientôt tirer sa révérence. En effet, les Pays-Bas ont décidé de mettre fin à leur traditionnel concours de Miss, et ce pour une raison bien précise.

La fin de Miss Pays-Bas

Après 35 années d’élections, le concours Miss Pays-Bas s’arrête. La raison ? Les organisateurs ont estimé que ce concours de beauté n’était plus actuel et plus en phase avec notre époque.

“Les temps ont changé et nous évoluons avec le temps. Plus de couronnes, mais des histoires qui inspirent. Pas de robes, mais des rêves qui prennent vie”, ont déclaré les organisateurs du concours dans un communiqué.

Crédit photo : @missnederland / Instagram

En effet, au lieu d’organiser le concours, la directrice Monica van Ee a créé une plateforme intitulée “Plus de ce temps”. Cet espace sera consacré à la santé mentale et partagera des histoires positives de femmes qui ont réussi.

“Après des années d’une histoire pleine de glamour, de talent et d’inspiration, Miss Pays-Bas fait ses adieux au titre que beaucoup portaient dans leur coeur. Mais ce n’est pas la fin, c’est un nouveau départ. Le monde change, et nous changeons avec lui”, peut-on lire sur la plateforme.

Un nouveau projet

L’objectif de la plateforme est de mettre en lumière l’impact négatif des réseaux sociaux et de dénoncer les nouvelles normes de beauté, jugées irréalistes.

“Peut-être qu’une écharpe et une couronne ne sont plus d’actualité. Mais les femmes qui se soutiennent et s’entraident, c’est intemporel pour nous. Il s’agira d’un monde où l’on célèbre la vraie vie, sans la pression de se conformer à une image parfaite”, a déclaré Monina van Ee à BFMTV.

Ainsi, la dernière Miss Pays-Bas n’est autre qu’Amber Rustenberg, élue en juin dernier. Pendant son mandat, la jeune femme aura pour mission de promouvoir la nouvelle plateforme des organisateurs. Un choix qui met définitivement un terme à l’élection des Miss dans ce pays.