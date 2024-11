Miss France 2025 : testez vos connaissances avec le quiz de culture générale des candidates

Alors que l’élection de Miss France 2025 approche à grands pas, les 30 candidates viennent de passer le célèbre test de culture générale. On vous propose de le faire, à votre tour, pour tester vos connaissances..

Ce n’est un secret pour personne : le test de culture générale Miss France est la bête noire des prétendantes à la couronne.

Alors que l’élection de Miss France 2025 aura lieu le 14 décembre au Futuroscope de Poitiers (Vienne), les trente candidates régionales ont passé ce test qui fait appel aux connaissances.

Les épreuves se sont déroulées ce jeudi 21 novembre au cours de leur voyage préparatoire à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Les candidates disposaient d’une heure pour répondre aux questions portant sur des thématiques diverses et variées, comme l’actualité, la politique, l’histoire ou encore la culture.

Crédit Photo : Miss France 2025 / TF1

Testez vos connaissances avec le quiz de culture générale de Miss France

Si ce test n’es pas éliminatoire, le résultat des participantes est tout de même « inclus dans la note finale » pour accéder au top 15, note le Huffpost. Ainsi, le questionnaire joue un rôle important dans la sélection des Miss.

Alors, qui succèdera à Miss Alsace 2024, qui avait décroché la meilleure note à l’examen ? En attendant de le découvrir, testez vos connaissances en répondant à quelques-unes des questions issues du test :

Actualité

1) Question Télé Loisirs: Combien de médailles, au total, la France a-t-elle remportées aux Jeux olympiques de Paris 2024 ?

2) Quel héros de la Résistance est entréen février2024 au Panthéon ?

3) Qui est actuellement ministre de la Culture en France ?

4) Dans quel pays a eu lieu la 29e COP, la conférence annuelle de l’ONU sur le climat, en novembre 2024 ?

5) Donald Trump est devenu cette année le 47e président des États-Unis. Quel parti a-t-il représenté ?

6) Quel pays a pris la présidence de l’Union européenne cette année?

7) Quel événement historique international afêté ses 80ans en 2024, et a réuni plus de 25 chefs d’État, rois et reines ?

8) En 2024, quelle compétition sportive la Côte d’Ivoire a-t-elle remportée ?

9) Quelle est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec plus de 6 42millions d’abonnés ?

10) Que célèbre-t-on le 14 juillet en France, jour de la Fête Nationale ?

Arts

1) Quelle chanteuse est l’égérie de la nouvelle campagne de publicité pour le parfum «J’adore»de Dior ?

Rihanna

Taylor Swift

Beyoncé

Angèle

2) Lequel de ces films le comédien Michel Blanc a-t-il réalisé ?

Papy fait de la résistance

Les bronzés

Tenue de soirée

Marche à l’ombre

3) Qui a composé le célèbre thème du balletLe Lac des Cygnes ?

Antonio Vivaldi

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Wolfgang Amadeus Mozart

Jean-Sébastien Bach

4) Qui sera la 50e présidente de la cérémonie des Césaren février 2025 ?

Isabelle Adjani

Monica Bellucci

Catherine Deneuve

Marion Cotillard

5) Quels sont les noms des trois mousquetaires dans le roman d’Alexandre Dumas ?

Athos, Porthos et d’Artagnan

Athos, Porthos et Aragon

Athos, Porthos et Aramis

Gaspard, Melchior et Balthazar

6) Quelle ville est représentée sur ce tableau La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh ?

Saint-Rémy-de-Provence

Toulouse

Pontoise

Annecy

Crédit Photo : Miss France 2025 / TF1

7) Qui est le créateur de cette célèbre robe portée par Françoise Hardy en 1968, et considérée à l’époque comme la plus chère du monde ?

Yves Saint-Laurent

Vivienne Westwood

Pierre Cardin

Paco Rabanne

Crédit Photo : Miss France 2025 / TF1

8) Quel film comptabilise le plus d’entrées en France en 2024 à ce jour ?

Le Comte de Monte-Cristo

Un p’tit truc en plus

Vice et Versa 2

Dune, deuxième partie

9) De quel pays est originaire le tango ?

L’Argentine

L’Espagne

Le Portugal

Cuba

Sport

1) Marie-José Perec a allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette athlète a marqué l’histoire du sport français car :

Elle détient le record olympique du 400 mètres féminin depuis 1996

Elle est la première femme à être devenue championne olympique sur 400m

Elle est la seule athlète féminine française à être triple championne olympique

Elle a été la plus jeune médaillée de l’histoire des JO

2) Qui a gagné le Grand Prix de Monaco de Formule 1 en 2024 ?

Pierre Gasly

Charles Leclerc

Max Verstappen

Daniel Ricciardo

3) Quel athlète phénomène des Jeux olympiques de Paris a remporté à Singapour le record du monde du 200m quatre nages ?

Michael Phelps

Camille Lacourt

Florent Manaudou

Léon Marchand

4) En quelle année les femmes ont-elles participé aux Jeux olympiques modernes pour la première fois ?

1916

1900

1912

1952

5) Quel pays a gagné le Championnat d’Europe de football en 2024 ?

Espagne

Italie

Portugal

Allemagne

6) Quel athlète a remporté le plus de médailles aux Jeux paralympiques de 2024 ?

Jiang Yuyan

Catherine Debrunner

Jetze Plat

Oksana Masters

7) Quel(s) athlète(s) viennent d’annoncer leur retraite totale de la compétition ? (plusieurs réponses possibles)

Antoine Griezmann

Rafael Nadal

Mikkel Hansen

Sébastien Loeb

Langue française

1) Laquelle de ces phrases contient une litote ?

Il régnait dans la pièce un silence assourdissant

Il a été élu à l’unanimité totale

Elle était trempée jusqu’aux os

Va, je ne te hais point

2) Parmi les mots suivants, lequel n’est pas du genre masculin ?

Éphéméride

Appendice

Amalgame

Planisphère

3) Que signifie «vacuité» ?

Vagabond

Vide

Livre

Tremblement

4) Quelle phrase est correcte ?

C’est toi qui rangeras les écharpes et la couronne que tu as déplacées

C’est toi qui rangera les écharpes et la couronne que tu as déplacées

C’est toi qui rangeras les écharpes et la couronne que tu as déplacé

C’est toi qui rangera les écharpes et la couronne que tu as déplacé

5) Complétez les expressions suivantes :

Être le ______ de la farce

Prendre des _____ pour des lanternes

Il ne faut pas ___________ dans les orties

Un tiens _________ que deux tu l’auras

6) Quelle est la bonne orthographe ?

Hipopotame

Hipoppotame

Hippopotame

Hipopotamme

7) Que signifie le mot «dithyrambique» ?

Très positif

Très riche

Très négatif

Très pauvre

8) Lequel de ces mots n’a pas de singulier ?

Alentours

Ténèbres

Honoraires

Préparatifs

Histoire / Géographie

1) Le 31mai de quelle année le Futuroscope a-t-il ouvert ses portes pour la première fois ?

1987

1985

1990

1988

2) Lequel de ces pays ne fait pas partie de l’Union européenne ?

Finlande

Danemark

Norvège

Suède

3) Quelle est la capitale de la Côte d’Ivoire ?

Bamako

Abidjan

Yamoussoukro

Tanger

4) Lequel de ces fleuves est le plus long ?

Le Rhône

Le Nil

Le Mississippi

La Volga

5) Classez ces sommets de l’altitude la plus basse à la plus haute:

Mont Blanc / Everest / Piton de la fournaise / Kilimandjaro / Mont Fuji

6) Quel est le nom du traité signé en 1919 pour la paix entre la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et les États-Unis avec l’Allemagne ?

Traité de Rome

Traité de Versailles

Traité de Munich

Traité de Maastricht

7) Quel évènement marque la fin de la période des 30 glorieuses, où les pays développés ont vécu une forte croissance économique ainsi qu’une augmentation du niveau de vie ?

La révolution étudiante de 1968

Le choc pétrolier de 1973

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986

Le début de la guerre du Golfe en 1990

8) Quel était le nom du premier satellite français envoyé dans l’espace ?

Tintin

Astérix

de Gaulle

Pollux

9) Avant Paris, quelle ville était la capitale du Royaume de France ?

Lyon

Marseille

Toulouse

Bordeaux

10) Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ?

100 ans

106 ans

111 ans

116 ans

11) Quel roi était surnommé le Roi Soleil ?

Charlemagne

Louis XIII

Louis XIV

François 1er

Découvrez les réponses ci-dessous :

Actualité

1) Question Télé Loisirs: Combien de médailles, au total, la France a-t-elle remportées aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? (64)

2) Quel héros de la Résistance est entréen février2024 au Panthéon ? (Missak Manouchian)

3) Qui est actuellement ministre de la Culture en France ? (Rachida Dati)

4) Dans quel pays a eu lieu la 29e COP, la conférence annuelle de l’ONU sur le climat, en novembre 2024 ? (Azerbaïdjan)

5) Donald Trump est devenu cette année le 47e président des États-Unis. Quel parti a-t-il représenté ? (Parti républicain)

6) Quel pays a pris la présidence de l’Union européenne cette année ? (La Hongrie)

7) Quel événement historique international afêté ses 80ans en 2024, et a réuni plus de 25 chefs d’État, rois et reines ? (Le Débarquement de Normandie)

8) En 2024, quelle compétition sportive la Côte d’Ivoire a-t-elle remportée ? (La Coupe d'Afrique des Nations de football)

9) Quelle est la personnalité la plus suivie sur Instagram avecplus de 642 millions d’abonnés ? (Cristiano Ronaldo)

10) Que célèbre-t-on le 14 juillet en France, jour de la Fête Nationale ? (La prise de la Bastille)

Arts

1) Quelle chanteuse est l’égérie de la nouvelle campagne de publicité pour le parfum «J’adore» de Dior?

Rihanna

2) Lequel de ces films le comédien Michel Blanc a-t-il réalisé ?

Marche à l’ombre

3) Qui a composé le célèbre thème du balletLe Lac des Cygnes ?

Piotr Ilitch Tchaïkovski

4) Qui sera la 50e présidente de la cérémonie des Césaren février 2025 ?

Catherine Deneuve

5) Quels sont les noms des trois mousquetaires dans le roman d’Alexandre Dumas ?

Athos, Porthos et Aramis

6) Quelle ville est représentée sur ce tableauLa Nuit étoiléede Vincent Van Gogh ?

Saint-Rémy-de-Provence

7) Qui est le créateur de cette célèbre robe portée par Françoise Hardy en 1968, et considérée à l’époque comme la plus chère du monde ?

Paco Rabanne

8) Quel film comptabilise le plus d’entrées en France en 2024 à ce jour ?

Un p’tit truc en plus

9) De quel pays est originaire le tango ?

L’Argentine

Sport

1) Marie-José Perec a allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette athlète a marqué l’histoire du sport français car :

Elle est la seule athlète féminine française à être triple championne olympique

2) Qui a gagné le Grand Prix de Monaco de Formule 1 en 2024 ?

Charles Leclerc

3) Quel athlète phénomène des Jeux olympiques de Paris a remporté à Singapour le record du monde du 200m quatre nages ?

Léon Marchand

4) En quelle année les femmes ont-elles participé aux Jeux olympiques modernes pour la première fois ?

1900

5) Quel pays a gagné le Championnat d’Europe de football en 2024 ?

Espagne

6) Quel athlète a remporté le plus de médailles aux Jeux paralympiques de 2024 ?

Jiang Yuyan

7) Quel(s) athlète(s) viennent d’annoncer leur retraite totale de la compétition ? (plusieurs réponses possibles)

Rafael Nadal

Mikkel Hansen

Langue française

1) Laquelle de ces phrases contient une litote ?

Va, je ne te hais point

2) Parmi les mots suivants, lequel n’est pas du genre masculin ?

Éphéméride

3) Que signifie «vacuité» ?

Vide

4) Quelle phrase est correcte?

C’est toi qui rangeras les écharpes et la couronne que tu as déplacées

5) Complétez les expressions suivantes :

Être le dindon de la farce

Prendre des vessies pour des lanternes

Il ne faut pas pousser mémé dans les orties

Un tiens vaut que deux tu l’auras

6) Quelle est la bonne orthographe ?

Hippopotame

7) Que signifie le mot «dithyrambique» ?

Très positif

8) Lequel de ces mots n’a pas de singulier ?

Ténèbres

Histoire / Géographie

1) Le 31mai de quelle année le Futuroscope a-t-il ouvert ses portes pour la première fois ?

1987

2) Lequel de ces pays ne fait pas partie de l’Union européenne ?

Norvège

3) Quelle est la capitale de la Côte d’Ivoire ?

Yamoussoukro

4) Lequel de ces fleuves est le plus long ?

Le Nil

5) Classez ces sommets de l’altitude la plus basse à la plus haute :

Mont Blanc / Everest / Piton de la fournaise / Kilimandjaro / Mont Fuji

1) Piton de la Fournaise

2) Mont Fuji

3) Mont Blanc

4) Kilimandjaro

5) Everest

6) Quel est le nom du traité signé en 1919 pour la paix entre la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et les États-Unis avec l’Allemagne ?

Traité de Versailles

7) Quel évènement marque la fin de la période des 30 glorieuses, où les pays développés ont vécu une forte croissance économique ainsi qu’une augmentation du niveau de vie ?

Le choc pétrolier de 1973

8) Quel était le nom du premier satellite français envoyé dans l’espace ?

Pollux

9) Avant Paris, quelle ville était la capitale du Royaume de France ?

Lyon

10) Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ?

116ans

11) Quel roi était surnommé le Roi Soleil ?