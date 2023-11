Mort de Matthew Perry : les premiers résultats de l'autopsie dévoilés

Le 28 octobre dernier, on apprenait la mort tragique de l’acteur Matthew Perry à l’âge de 54 ans. Les premiers résultats de son autopsie ont été dévoilés.

Une mort tragique. Le 28 octobre, Matthew Perry, connu notamment pour son rôle dans la série culte Friends perdait la vie. À 54 ans, la star de la série, qui incarnait Chandler Bing, avait été retrouvé inanimé dans son jacuzzi, comme le rapportait le média TMZ. Une enquête pour comprendre les circonstances de sa mort est en cours.

Une autopsie dévoilée

Et alors que ses co-stars de Friends lui ont rendu un hommage bouleversant, les premiers résultats de l’autopsie ont été dévoilés le 1er novembre 2023. Selon le média People, “aucun acte criminel n’est suspecté pour l’instant”. Le rapport indique : “Le patient, un adulte de sexe masculin, était décédé avant l’arrivée des premiers secours. Les pompiers ont sorti la victime du jacuzzi et ont procédé à un rapide examen médical pour constater qu’elle était déjà décédée.” Selon TMZ, l’acteur serait mort d’un arrêt cardiaque suite à une noyade.

À noter qu’une enquête approfondie est toujours en cours et qu’un examen toxicologique a été demandé, bien qu’aucune drogue n’ait été retrouvée sur les lieux de l’accident présumé. Un rapport qui peut prendre plusieurs semaines.



Crédit photo : CBS

Un hommage bouleversant

La mort de Matthew Perry a fait l’effet d’une bombe. Ses acolytes et co-acteurs de la série Friends, avaient d’ailleurs fait une déclaration touchante suite à la disparition de leur ami : “Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable. Avec le temps, nous en dirons plus, quand nous le pourrons. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l'ont aimé dans le monde.” Enquête à suivre…