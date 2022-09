Premier arrivé, premier servi : 1 000 kebabs distribués gratuitement dans ce restaurant parisien

Vous ne savez pas où manger aujourd’hui ? À Paris, un nouveau restaurant vient d’ouvrir ses portes et a décidé de distribuer gratuitement 1 000 kebabs pour fêter l’ouverture. Premier arrivé, premier servi !

En mai 2021, un nouveau restaurant a ouvert ses portes à Paris. Nommé « Les Frères des Batignolles », il est situé dans le 17ème arrondissement de la capitale, dans la rue qui porte le même nom que le restaurant.

Crédit photo : iStock

L’affaire a très bien marché pour les deux frères à la tête de l’enseigne puisqu’ils ont ouvert un second restaurant.

1 000 kebabs gratuits

À l’occasion de l’ouverture de leur second restaurant de l’enseigne « Les Frères des Batignolles » à Paris, une opération exceptionnelle a été mise en place. En effet, pour célébrer l’inauguration de ce deuxième restaurant, les gérants ont décidé d’offrir 1 000 kebabs aux premiers clients qui arriveront ce mercredi 14 septembre.

« Après des mois de travail dans le plus grand des secrets et grâce à votre force et votre fidélité, nous sommes heureux de vous annoncer l’inauguration de notre nouveau restaurant ''Frères des Batignolles'' qui ouvrira ses portes ce mercredi 14 septembre dès midi. Pour l’occasion, les 1 000 premiers kebabs seront offerts », peut-on lire sur la page Facebook du restaurant.

Le restaurant est situé dans le 18ème arrondissement de Paris, au 8 rue de Clignancourt. Ainsi, il faudra faire vite si vous souhaitez bénéficier de cette opportunité et vous régaler avec un kebab offert. En plus de cette promotion, des animations auront lieu dans le restaurant. Par exemple, un barbier sera présent sur place.

Si vous voulez profiter de cette bonne affaire, dépêchez-vous : seuls les 1000 premiers clients auront leur kebab gratuit !