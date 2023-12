Avant les fêtes, ces apprenties coiffeuses accueillent gratuitement des bénéficiaires des Restos du Cœur

Pour apprendre tout en venant en aide aux personnes dans le besoin, des apprenties coiffeuses ont accueilli des bénéficiaires des Restos du Coeur afin de les coiffer avant les fêtes.

Quoi de mieux que d’aller chez le coiffeur pour avoir une belle coupe de cheveux à l’approche des fêtes de fin d’année ? Malheureusement, ce luxe n’est pas permis à tout le monde. C’est le cas des personnes précaires qui n’ont pas assez d’argent en fin d’année pour se payer un rendez-vous chez le coiffeur.

Pour les aider, des apprenties en BP coiffure du lycée Anne Veaute, en Occitanie, ont monté un atelier “Lycée solidaire” en partenariat avec les Restos du Coeur. Lundi 4 décembre, les élèves ont accueilli des bénéficiaires de l’association dans leur salon d’étude joliment décoré à l’approche des fêtes de Noël. Ainsi, les coiffeuses ont pu faire une nouvelle coupe ou un brushing aux personnes dans le besoin, le tout bénévolement.

“C’est un super moment d’échange et de convivialité et ça leur permet de se rendre compte que certaines personnes n’ont pas les moyens d’aller chez le coiffeur et que ça peut toucher tout le monde”, a déclaré Eliane Garric, professeure référence coiffure au lycée Anne Veaute.

Elles coiffent les personnes précaires

Cette initiative a été bénéfique pour les coiffeuses qui ont pu apprendre tout en réalisant un geste solidaire. “On peut être amenées à faire de nouvelles coupes qu’on ne faisait pas encore en salon donc ça nous fait progresser, ça nous fait une expérience de plus”, a confié l’une des élèves. “On se sent utiles, et puis ça fait plaisir de voir les gens repartir avec le sourire”, a confié une autre.

Si cette initiative a aidé les apprenties, elle a également permis aux bénéficiaires des Restos de se rendre chez le coiffeur gratuitement.

“Je ne vais jamais chez le coiffeur, c’est un coût que je ne peux pas me permettre… Aujourd’hui, c’était exceptionnel pour moi et je suis très contente. Je remercie vraiment les étudiantes et les Restos du Coeur”, a confié une cliente, ravie.

Le bilan de cette journée a été très positif et l'opération pourrait être renouvelée avant les vacances d’été. Les coiffeuses et les clients ont profité d’un bon moment d’échange et de convivialité. Une belle initiative qui a mis du baume au cœur aux personnes précaires avant les fêtes.