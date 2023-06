À 87 ans, cette assistante de la circulation prend sa retraite après 55 ans de service et reçoit le plus beau des cadeaux

Pour son dernier jour de travail après 55 ans de loyaux services, une assistante de la circulation américaine de 87 ans a reçu le plus doux des adieux de la part des piétons.

Sandra Bellew, 87 ans, a travaillé pendant 55 ans en tant qu’assistante de la circulation non loin d’une école primaire située dans le Missouri, aux États-Unis. Avant de prendre sa retraite en mai dernier, son rôle consistait à sécuriser la traversée des écoliers et autres piétons.

Crédit Photo : Independence School District

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’octogénaire - reconnaissable grâce à sa veste fluo - était particulièrement aimée de tous. Pour son dernier jour de travail, cette dernière a reçu une belle surprise de la part de ses élèves.

En effet, un groupe d’enfants s’est rassemblé pour la surprendre avec des pancartes et des bouquets de fleurs, comme le démontrent les photos. Sur les images, on aperçoit Sandra Bellew enlacer les petits piétons, le sourire aux lèvres.

Crédit Photo : Independence School District

«C’était un sentiment de bonheur, ils avaient tous un magnifique sourire», a déclaré la retraitée sur le plateau de l’émission Good Morning America.

Avant d’ajouter : «Les élèves n’ont cessé de me dire à quel point je leur manquerai. Et bien sûr, plusieurs d’entre eux ont pleuré. C’était réconfortant, d’une certaine manière, de savoir qu’ils s’intéressaient à moi et que je leur manquerai».

Crédit Photo : Independence School District

Elle compte ouvrir un nouveau chapitre

Comme le précise le média américain, Sandra Bellew a commencé sa carrière en septembre 1968. Au fil des décennies, elle a aidé des élèves, leurs enfants et même leurs petits-enfants.

Crédit Photo : Independence School District

«Ce métier n’est pas très lucratif, mais c’était amusant de le faire, alors j’ai apprécié», a indiqué cette mère de sept enfants. Aujourd’hui, elle compte profiter de sa nouvelle vie et de rester active.

«J’ai l’intention d’aller nager, de faire de l’aquagym et de l’exercice pour rester forte afin de pouvoir continuer à avancer», a conclu la super mamie.