Une retraitée tombe amoureuse d'un faux Gipsy King et se fait escroquer de 170 000 euros

Jane, une retraitée américaine âgée de 70 ans, a été arnaquée par un brouteur se faisant passer pour Nicolas Reyes, membre fondateur des Gipsy Kings. Tombée amoureuse, elle lui a versé 200 000 dollars (environ 170 000 euros), avant de se rendre compte de la supercherie.

Les brouteurs représentent un véritable danger sur internet, multipliant les arnaques en appâtant des personnes vulnérables et en se faisant passer, parfois, pour des célébrités. C’est la triste mésaventure qui est arrivée à Jane, une retraité américaine âgée de 70 ans, qui pensait vivre une romance à distance avec Nicolas Reyes, membre fondateur des Gipsy Kings, dont elle est une grande fan.

Selon La Provence, la septuagénaire a été repérée en 2023 en consultant leur compte sur les réseaux sociaux. Elle reçoit à ce moment-là un message de Nicolas Reyes, pensant qu’il s’agit de l’artiste en personne.

Au fur et à mesure des échanges, elle tombe amoureuse tandis que son interlocuteur affirme que ses sentiments sont réciproques. Pourtant, Jane n’est pas née de la dernière pluie est présentée comme « cultivée », « indépendante » et disposant d’une « bonne situation professionnelle ».

Crédit photo : iStock

Elle va tout de même avoir quelques doutes, rapidement dissipés par les techniques du brouteur. Ce dernier lui envoie des photos de son passeport, ou lui raconte ses vacances, en calant ses dires sur les activités du vrai Nicolas Reyes.

Il invente un faux enlèvement

Au total, entre août 2023 et décembre 2024, l’Américaine va lui transmettre plusieurs versements à hauteur de 200 000 dollars (environ 170 000 euros), pour de multiples raisons. Prétendant ne plus pouvoir faire confiance à son agent et à sa femme, l’arnaqueur lui demande, par exemple, de payer une taxe pour récupérer un soi-disant compte en Suisse.

Le faux Gipsy King invente dans la foulée une histoire d’enlèvement. Une fois l’argent récupéré en Suisse et converti en or, le convoyeur aurait été enlevé et une rançon est exigée. C’est la retraitée américaine qui va, encore une fois, la payer. Pour consolider le tout et rester crédible, le brouteur falsifie des documents et utilise des numéros français.

Crédit photo : LA Phil

Après avoir perdu une bonne partie de son argent, la retraitée américaine finit par porter plainte en France. Cependant, en raison de la transnationalité de l’affaire, la procédure risque d’être très complexe.

« Peu importe le niveau intellectuel ou social. Une personne amoureuse ne résume plus de façon rationnelle. Certains virements ont même eu lieu après le dépôt de plainte »

Cette histoire rappelle étrangement les mésaventures d’Anne, victime d’un faux Brad Pitt et arnaquée de 830 000 euros entre février 2023 et juin 2024. À 53 ans, cette décoratrice d’intérieur traversait une période compliquée avec son mari au moment des faits. Une enquête est toujours en cours auprès de la brigade financière.