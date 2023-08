Piqûre de vive : pourquoi ce poisson est dangereux et quels sont les risques ?

Si vous prévoyez de passer du temps à la plage, sachez qu’il n’y a pas que des méduses et des baïnes qu’il faut vous méfier. Parfois cachées dans le sable, les vives sont présentes sur les plages océaniques et méditerranéennes. Pourquoi faut-il faire attention à ce poisson ?

La vive : un petit poisson enfoui dans le sable

Ce petit poisson fait partie de la famille des Trachinidés qui rassemble neuf espèces différentes. Ici, nous évoquons la petite vive, celle qui ne mesure pas plus de 18 cm. Les espèces de vives les plus grosses peuvent mesurer jusqu’à 40 cm !

La particularité de ce poisson redouté sur la plage est sa nageoire dorsale. Le problème, c’est que cette partie se recouvre d’épines. Et celles qui se situent tout près de la tête sont venimeuses.

La petite vive évolue souvent dans les fonds sablonneux. Présente en océan atlantique et en mer méditerranée, elle fait le bonheur des cuisiniers. Attention, ce poisson est dangereux même mort. Il faut toujours porter des gants pour le manipuler, notamment pour couper les épines venimeuses.

À savoir : la vive a tendance à s’enfouir dans le sable lorsque la marée descend. C’est à ce moment-là que les baigneurs posent leur pied sur ce poisson. Et malheureusement, les fameuses épines diffusent leur venin.

Quels sont les risques liés à une piqûre ?

Tous les ans, on recense entre 200 et 300 piqûres par an sur les plages françaises. Car si tout au long de la période hivernale, la petite vive vit au large, elle se rapproche des côtes en été.

Si vous vous faites piquer par une vive, vous ressentirez une douleur intense. Mais ce ne sera pas là votre plus gros problème. Car le venin de ce poisson est un véritable poison. En effet, il peut entraîner une paralysie du pied, voire même de la jambe. Dans les cas les plus extrêmes, la piqûre de vive peut causer des troubles respiratoires et cardiaques.

Quels que soient ces symptômes, ils apparaitront rapidement. Outre la douleur intense, les victimes ressentent une sensation de brûlure accompagnée de picotements, de fourmillements et d’un engourdissement de la zone lésée.

Autour de la piqûre, la peau enfle et rougit. Rassurez-vous, le venin de la vive n’est pas mortel. Néanmoins, cette piqûre peut se révéler dangereuse car elle peut entraîner une noyade. De plus, la situation peut rapidement s’aggraver en cas de réaction allergique.

Piqûre de vive : comment réagir ?

En cas de piqûre de vive, il ne faut surtout pas paniquer. La première chose à faire est de rejoindre la plage. Ensuite, il faut s’allonger et surélever la partie du corps qui a reçu le venin. Mieux vaut désinfecter la plaie si vous disposez du matériel adéquat.

Pour neutraliser le venin, il faut approcher la flamme d’un briquet ou le bout d’une cigarette de la peau. Car ce poison devient inoffensif au-delà de 56°C. Ainsi, il est inutile d’accélérer le saignement au niveau de la plaie. Le garrot est également déconseillé car il ne fait que favoriser la circulation du venin dans le sang.