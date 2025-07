Les châteaux de sable interdits sur la plage : risque-t-on vraiment une amende de 135€ ?

Une récente vidéo sur la Toile concernant une interdiction de châteaux de sables sur la plage est devenue virale. Et voici ce que l’on sait.

Serait-ce bientôt la fin des châteaux de sable ? L’été bat son plein et les vacances débutent pour beaucoup de Français. Résultat, les plages se remplissent à vitesse grand V. Parmi les occupations favorites des familles ? Bronzer, certes, mais aussi faire des châteaux de sable.



Pelle, saut, moule… et tutti quanti, tous les accessoires sont bons pour réaliser les plus belles sculptures de sable ! D’ailleurs, il y a même des concours de châteaux de sable qui sont proposés chaque année dans certaines régions de France et du monde. Au Canada, la 39ᵉ édition se déroulera du 8 au 10 août 2025 sur la plage du Havre-Aubert. Hallucinant, n’est-ce pas ? Pourtant, cette activité ludique et amusante, qui séduit les petits comme les grands et peut se partager en famille, est menacée. Du moins, c'est ce qu'affirme une vidéo.





Les châteaux de sable interdits ?

Cette semaine, en France, une vidéo partagée par le compte @l_ochju_corsu sur TikTok et Instagram est devenue virale sur la Toile. La raison ? Elle mettait en avant un panneau sur une plage qui indiquait :

“Châteaux de sable interdits”.

Forcément, cette nouvelle a fait réagir, surtout que l’information indiquait que l’on pouvait risquer une amende de 135 €. Toujours selon la vidéo, une pétition aurait été lancée et aurait déjà reçu plus de 50 000 signatures contre ces interdictions et cet « été placé sous surveillance ».

Mais spoiler : il n’y a rien de vrai dans cette vidéo puisque cette information est totalement fausse. Les châteaux de sable ne seront pas interdits sur les plages cet été, et on ne risque pas une amende.

Selon nos confrères d’Actu.fr, cette vidéo aurait été générée par une Intelligence artificielle. Raison de plus, encore une fois, pour se méfier de ce que l’on voit sur les réseaux sociaux. Inutile donc de paniquer, vous allez pouvoir, ainsi que vos enfants, révéler le talent d’artiste qui sommeille en vous…