Le premier péage en flux libre vire au fiasco car les automobilistes ne comprennent pas son fonctionnement

Avez-vous entendu parler du péage en flux libre ? Ce concept permet aux automobilistes de circuler sur l'autoroute sans s'arrêter au moment de payer. Les objectifs de ce nouveau concept : limiter les risques d'accidents en évitant les ralentissements et diminuer les émissions de CO2.

L'autoroute en flux libre n'a pas convaincu sur ce tronçon

Les avantages des péages en flux libre sont très intéressants, à la fois, pour les automobilistes et pour la planète. C'est pourquoi ce nouveau système a d'ores et déjà été mis en place sur une autoroute entre la Saône-et-Loire et l'Allier. Malheureusement, ce changement opéré en 2022 ne semble pas avoir fait l'unanimité auprès des automobilistes.

Aujourd'hui, après une année de test, on peut aisément parler d'échec.

Des barrières qui disparaissent et des usagers perdus

Un péage sans barrières, voilà une idée intéressante au premier abord. Quoi de mieux pour fluidifier le trafic et redonner le sourire aux automobilistes ? D'autant que ces derniers ne se font pas une joie d'emprunter les autoroutes qui s'avèrent de plus en plus coûteuses.

Sur l'A79, ce flux fluide a fait l'objet d'une expérimentation pendant un an. Et le constat est loin d'être positif.

En effet, nombreux sont les usagers qui, n'ayant eu accès à aucune information, n'ont pas payé leur trajet. Ils se sont contentés de passer sous des portiques sans connaître la procédure de paiement.

Le paiement se fait en ligne ou sur des bornes automatiques

Sur ce tronçon d'autoroute entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire), les automobilistes ont circulé pendant des mois sans savoir comment ils devaient s'y prendre pour régler la note. Car même si aucune barrière n'est présente, l'autoroute reste payante. Le principe est simple dès lors qu'il est expliqué. Des portiques capables de détecter et d'identifier les véhicules sont installés à la place des barrières.

À l'issue de leur trajet, les conducteurs doivent effectuer les règlements sur une plateforme web. Et ce, dans les 72 heures suivant leur passage sous le portique. Un autre moyen de paiement est offert par des bornes spécifiques installées sur des aires de repos.

Malheureusement, ces machines semblent dysfonctionner d'après les dires de bon nombre d'utilisateurs.

Crédit photo : iStock

Ignorant ce nouveau concept de péage, les automobilistes ne paient pas leur trajet

Il y a peu, TF1 a fait un reportage sur ce tronçon d'autoroute bénéficiant d'un péage en flux libre. Et la plupart des automobilistes interrogés ont fait part de leur agacement. Affirmant ne pas avoir eu accès aux informations concernant ce nouveau système, ils n'ont, pour beaucoup, pas payé leur trajet.

Aujourd'hui, ils seraient 180 000 à ne pas avoir réglé la facture de péage. En parallèle, le journal "Le Parisien" a révélé que 600 000 courriers explicatifs ont été envoyés pour tenter de régulariser cette situation catastrophique pour la compagnie d'autoroute.

Face à ces dysfonctionnements, la société ALIAÉ (Autoroute de Liaison Atlantique Europe) a proposé un allongement du délai de paiement aux conducteurs qui n'ont toujours pas réglé leur facture.

En effet, des usagers débiteurs ont été sanctionnés car ils avaient dépassé le délai de paiement. Et certaines majorations atteignent plus de 350 euros !