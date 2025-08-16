Elle vit dans sa voiture depuis 600 jours par choix et ne regrette rien

Aux États-Unis, une jeune femme a fait un choix radical : celle de vivre dans sa voiture au quotidien.

L’Américaine Taylor Bowen-Loven, 34 ans, a opté pour une vie de nomade. Elle a fait ce choix après avoir vécu une mauvaise expérience en sous-louant l’appartement de l’un de ses amis originaire du Texas.

À l’époque, la trentenaire ne souhaitait pas retourner vivre chez sa famille en Caroline du Nord.

Crédit Photo : Instagram

Pour préserver sa santé mentale, Taylor a décidé de transformer sa voiture en un espace habitable afin de parcourir les États-Unis sans payer de loyer.

Cela fait plus de 600 jours que la jeune femme vit dans son véhicule. Une décision qu’elle ne regrette pas.

La globe-trotteuse documente son expérience sur sa page TikTok. Dessus, elle délivre aussi ses conseils aux femmes célibataires qui aimeraient faire la même chose qu’elle, rapporte le site Upworthy.

Une vie sur les routes

Sur le réseau social, la créatrice de contenu explique qu’elle met un point d’honneur à sa sécurité.

Comme elle dort dans des lieux publics, elle utilise des stores spécialisés pour occulter ses fenêtres afin que personne ne puisse voir à l’intérieur.

Elle dispose également de plusieurs armes de défense. Celles-ci sont dissimulées à différents endroits de sa voiture et sont toutes à portée de main.

En tant de femme qui voyage seule, Taylor préfère stationner sur des parkings de relais routiers, de stations-service ouvertes 24 heures sur 24 et de grands magasins disposant d’un service de sécurité nocturne.

Côté pro, elle fait en sorte de trouver un job dans la ville où elle s’installe temporairement. Elle garde aussi des animaux de compagnie. Cette deuxième activité lui procure une source de revenus supplémentaire. Cela lui permet aussi de séjourner quelque temps dans un logement.

Concernant l’hygiène, la voyageuse est membre d’une salle de sport qui lui donne accès à des installations dans tout le pays.