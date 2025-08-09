Cette voiture sans volant, sans pédales et sans conducteur arrive sur les routes et c'est terrifiant

Les États-Unis viennent d’approuver une voiture autonome digne d’un film de science-fiction, et celle-ci pourrait bientôt débarquer sur les routes.

Le véhicule du futur est un robotaxi signé Zoox, la filiale de véhicule autonome d’Amazon. Cette technologie a été présentée en 2020, et celle-ci n’a rien à voir avec les voitures que l’on connaît tous.

Et pour cause : cette automobile est dépourvue de volant et de pédales. Autre détail étonnant : elle n’a pas besoin de conducteur.

Cette invention vise à conduire des passagers d’un point A à un point B en ville, sans le recours d’un être humain.

Crédit Photo : Zoox

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son design ne ressemble guère aux véhicules que nous avons l’habitude de croiser au quotidien.

Cette auto électrique a été conçue pour rouler dans les deux sens. Côté technique, elle possède une autonomie de 16 heures et peut atteindre la vitesse maximale de 120 km/h.

À l’intérieur se trouvent deux sièges faisant face à deux autres sièges pour un total de quatre places assises, toutes équipées d’airbags.

Crédit Photo : Zoox

Un champ de vision de 270 degrés

Doté de quatre roues bidirectionnelles, le véhicule peut effectuer toutes les manoeuvres. Grâce ses caméras et capteurs intégrés, il dispose d’un champ de vision de 270 degrés.

Pour faire appel à ses services, il suffit de le commander via une application. Cette voiture a été programmée pour calculer les meilleurs itinéraires.

Au cours de ces dernières années, ce dispositif a été testé dans plusieurs villes américaines, comme Las Vegas et San Francisco.

Crédit Photo : Zoox

« Bien que notre véhicule ne soit pas encore prêt pour une utilisation commerciale, ces tests en milieu urbain marquent une étape clé vers notre vision de la construction d’une flotte de robots-taxis autonomes », avait déclaré en 2020 l’entreprise américaine dans un communiqué.

Au pays de l’Oncle Sam, les normes de sécurité sont régies par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

En 2024, l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière a ouvert une enquête sur les véhicules autonomes de Zoox à la suite deux collisions. En mai dernier, la société a dû rappeler 270 véhicules après qu’un robot taxi a été impliqué dans un accident à Las Vegas.

Néanmoins, la filiale d’Amazon a obtenu le feu vert pour faire circuler ses voitures « à des fins de démonstration », a déclaré ce mercredi la NHTSA.