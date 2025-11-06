Dépassée par l’hyperactivité de son fils de 9 ans, une mère célibataire originaire de Toulon a décidé de le mettre à la porte. Elle a été condamnée pour son geste.

Un acte de désespoir ? Ce lundi 3 novembre, une habitante de Toulon de 43 ans a été condamnée pour avoir abandonné son fils de 9 ans à la rue, rapporte Nice-Matin.

Les faits remontent au 14 février 2024. L’enfant avait alors été retrouvé en pleurs par des policiers, au pied d’un immeuble situé dans le centre ancien de la commune.

Face aux forces de l’ordre, le petit garçon a révélé que sa mère lui avait ordonné de quitter le domicile familial : « Prends un pyjama, ton doudou et dégage chez ta tante ! ».

La mère justifie son geste

En parallèle, la quadragénaire avait envoyé un message à sa sœur pour la prévenir, détaille le quotidien régional. Peu après, le petit bonhomme a parcouru 500 mètres pour se rendre chez sa tante, mais celle-ci n’était pas encore rentrée.

« J’ai l’habitude d’aller chez ma tata, mais c’était la première fois tout seul », a-t-il raconté aux enquêteurs.

À la barre, la mère de famille a justifié son geste en expliquant que son enfant avait eu une attitude exaspérante à son égard.

« C’est parti d’une crise qu’il a faite. Il n’arrêtait pas de me demander l’heure et c’est parti crescendo », a-t-elle indiqué.

Le petit garçon souffre d’un TDAH

Selon les informations de nos confrères, le petit garçon est atteint de TDAH (Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité). Lorsque les faits se sont produits, ce problème neurologique n’avait pas encore diagnostiqué.

« On a mis un nom sur ce qu’il avait en juin 2024, aujourd’hui on essaie de communiquer, ce qu’il a du mal à faire. Il crie de temps en temps, il s’énerve mais j’essaie d’avoir une discussion pour lui expliquer que ce ne sont pas des choses à faire », a expliqué la prévenue.

Avant d’ajouter :

« J’arrive à gérer mais pour lui c’est difficile. Quand je lui dis non, il va taper du pied et se mettre en colère ».

« Ce que j’ai fait c’est mal »

Face au juge, la quadragénaire a reconnu qu’elle avait dépassé les limites. Néanmoins, elle a assuré que son fils avait lui aussi une part de responsabilité.

« Ce que j’ai fait c’est mal… J’ai reconnu les faits et lui aussi reconnaît qu’il a fait une erreur », a-t-elle déclaré.

Le juge des enfants a ordonné une mesure d’assistance éducative. Condamnée par la justice, la Toulonnaise devra s’acquitter d’une amende de 500 euros avec sursis pour « soustraction d’un parent à ses obligations légales compromettant la sécurité d’un enfant ».

Ce n’est pas tout. Celle-ci devra aussi suivre un stage de responsabilité parentale.